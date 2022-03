Incrementan muertes violentas de las mujeres en Jalisco

Ema tenía 69 años de edad. Fue vista por última vez el pasado 26 de febrero; vestía una blusa color rosa y llevaba una bolsa tejida. La madrugada del día siguiente su cuerpo fue hallado en un canal de la colonia Jardines del Edén, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía estatal, a la mujer se le observaban varias huellas de violencia. Su cuerpo fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en espera de la autopsia de ley.

Durante la actual administración, el IJCF ha reportado alza de muertes violentas de mujeres: en 2019 se registraron 263 decesos y el año pasado cerró con 412, contemplando fallecimientos ocasionados por armas de fuego, armas punzocortantes, estrangulamientos, sumersión y por golpes, según los resultados de las autopsias practicadas por el instituto.

La causa principal de las muertes violentas de mujeres en 2021 fue por golpes, al documentar 220 mujeres fallecidas por esta causa. Le siguieron los decesos ocasionados por armas de fuego, con 127 defunciones. Otras 49 mujeres fallecieron tras haber sido heridas con algún arma blanca.

En general y contemplando todas las causas de muerte, incluyendo enfermedades, e incluso accidentes en el hogar, en 2019 se practicaron 860 autopsias a mujeres, mientras que el año pasado fueron mil 051.

Las cifras mencionadas corresponden a necropsias realizadas por el IJCF a las mujeres que fallecieron por alguna causa violenta o que su muerte ha sido jurídicamente controversial, y la autoridad ha ordenado la práctica de la necropsia para descartar que el fallecimiento estuvo relacionado con algún delito.

Asesinan a 11 en Día de la Mujer

Ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, once personas de este género fueron asesinadas, de acuerdo con el reporte diario de víctimas de homicidio doloso del Gobierno federal.

En Guanajuato, Morelos y Sonora se registraron dos asesinatos de mujeres cada uno, mientras que en Chihuahua, Colima, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas documentaron uno cada uno, según el informe que todos los días se entrega al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión del gabinete de seguridad.

En la primera semana de marzo de 2022, suman 547 homicidios dolosos, un promedio de 68 diarios.

En lo que va del mes, el Estado de México encabeza la lista con 66 asesinatos contra hombres y mujeres, seguido de Michoacán, con 65; Guanajuato, con 51; Jalisco, con 35; Baja California, con 30; Chihuahua, con 28, Guerrero, con 27; Sonora, con 23, y Ciudad de México, con 17 homicidios.

EL DATO

Aunque en el último año fueron asesinadas 270 mujeres en Jalisco, solamente 70 de ellas son consideradas como víctimas de feminicidio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con la misma estadística, Tlaquepaque, Tlajomulco y Guadalajara son los municipios donde más feminicidios se cometieron en el año 2021.

Por otro lado, también en ese mismo periodo, 68 niñas fueron víctimas del delito de corrupción de menores y 12 mujeres del delito de trata de personas.

El SESNSP también registró 518 delitos de violación de mujeres en nuestra Entidad durante todo el año pasado.

Numeralia

7 de cada 10 mujeres en Jalisco han sido acosadas sexualmente.

1 sentencia por acoso sexual entre 2011 y 2021 en la Entidad.

2 sentencias por hostigamiento sexual en el Estado en el mismo periodo.

2,589 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en la última década.

5,080 pesos es el costo máximo de la multa en Guadalajara por acoso sexual callejero.

36 horas de arresto es el castigo que pueden recibir los acosadores en Guadalajara y Zapopan.

34 hombres sancionados con multa o arresto por acosar mujeres en Guadalajara en los últimos tres años.

9 mujeres buscan atención por violencia sexual en el Centro de Justicia para las Mujeres cada semana.

Mujeres consideran que las autoridades no han tomado acciones suficientes para prevenir y castigar el acoso. EFE/L. Torres

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Arrestan a 34 hombres por acoso

El 12 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó sancionar con 36 horas de arresto o multas que van de las 30 a los 60 Unidad de Medida y Actualización (hasta cinco mil 080 pesos) a las personas que acosen sexualmente a otras en las calles.

Desde entonces, y hasta febrero de este año, la Policía de Guadalajara ha detenido a 34 personas por acosar sexualmente a alguna mujer en las calles del municipio, según información obtenida mediante Transparencia.

Un total de 19 hombres fueron sancionados con el arresto de 36 horas, 12 más prefirieron pagar una multa de miles de pesos, uno de ellos era menor de edad y fue entregado a sus familiares, uno más hizo trabajo social y el último tomó un curso de concientización.

La multa más alta, hasta el momento, la pagó un joven de 20 años de edad por cuatro mil 348 pesos, tras haber sido señalado de acoso el 25 de marzo de 2020 por una mujer de 36 años.

También el Ayuntamiento de Zapopan hizo modificaciones a su reglamento de Policía para multar o arrestar hasta por 36 horas a los acosadores, pero el municipio no ha aplicado ninguna sanción desde esa fecha, contestó el área de Transparencia. “La Dirección de Juzgados Municipales no tiene datos de algún juez municipal o algún detenido o retenido por la falta administrativa de acoso sexual callejero”, informó.

Sin embargo, como delito de acoso sexual, estipulado en el Código Penal del Jalisco, sí dio cuenta de 52 reportes y un detenido en 2020.

LA VOZ DEL EXPERTO

Agresiones dejan secuelas psicológicas

Giovana Cortés Campos, académica de la Universidad de Guadalajara

El acoso sexual callejero es una agresión a la mujer que la pone en situaciones de vulnerabilidad que afectan su estado de ánimo, sus emociones y su rutina, remarcó Giovana Cortés Campos, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Se experimenta una especie de estrés post traumático que tiene que ver con la normalización del acoso callejero. Se les hace sentir a las víctimas que es su culpa”, explicó. Señaló que lo anterior impacta directamente en la autoestima de la mujer, pues en muchos casos las víctimas se vuelven inseguras de mostrar su cuerpo.

También dijo que se vuelven más vulnerables o susceptibles a recibir actos de acoso sexual.

Comentó que la gravedad del daño varía mucho en la frecuencia o el tipo de apoyo que tenga la persona. “No es lo mismo la mujer víctima que llega a casa y lo narra, y recibe esa protección o seguridad de hacerle entender que no es su culpa, a que llegue a casa y sea una familia machista donde la mamá o el papá le digan que ella sabe que no debe vestirse así”.

Buscan alternativas para prevenir acoso en el transporte

Con el fin de analizar posibles ajustes en la ley para prevenir y erradicar el acoso a usuarias del transporte público, se instaló en el Congreso del Estado una mesa para revisar el asunto.

La diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que la intención es generar condiciones de seguridad en la movilidad ordinaria de las mujeres. Argumentó que el tema se toca solamente en un artículo de la ley, por lo que debe ampliarse para incluir la visión de las mujeres. “A través de la ley podemos influir en la vida de las mujeres para que andemos sin miedo en las calles, poder usar el transporte público de una forma segura y no ser víctimas de acoso al ir al trabajo o a la escuela “, comentó.

Añadió que las principales problemáticas que identifica son el acoso a las mujeres en el transporte, por lo que anticipó que políticas públicas como Puntos Púrpura pueden ampliarse y quedar en ley. El secretario de transporte, Diego Monraz Villaseñor, sostuvo que han trabajado con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) en campañas de información y promoción de la denuncia ante cualquier situación de acoso en el transporte público.

Sobre este tema, apuntó que realizaron campañas de sensibilización entre usuarias y usuarios del Tren Ligero y agregó que capacitaron a operadores del Peribús, quienes recibieron un curso. Además de que tuvieron campañas informativas con los usuarios.

Voces

“No está sirviendo de nada que el acoso sexual sea un delito en Jalisco, las autoridades deberían preguntarse qué está fallando, si las formas de reaccionar o que hay mucha burocracia para denunciar y seguir los procesos”.

Laura

“En el transporte público los hombres se me pegan y busco la manera de cubrirme o moverme y ninguna persona me ayuda a detener eso”.

Viridiana

“Nadie hace nada, las personas en el transporte público ven que te acosan y no te ayudan. No me siento segura caminando en la calle ni de día ni de noche. A cualquier hora ves personas que te gritan, te miran muy feo. No puedo estar vestida de la manera que yo quiero libremente porque te dicen de cosas”.

Cristina

“En una ocasión me pasó que saliendo del trabajo afuera de un mercado, cuatro señores me empezaron a gritar de cosas. Tengo que estar acompañada para salir después de las siete de la noche y trato de usar pantalones y no faldas”.

Nitzia

“Cuando voy en la calle los hombres se me quedan viendo y me empiezan a decir cosas. No me siento segura en la calle y la autoridad no le toma importancia”.

Nancy

