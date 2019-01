Incompleta terna de aspirantes a Fiscal Electoral

Dos de los aspirantes propuestos por el gobernador para fiscal especial en materia de delitos electorales, comparecieron ante diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso local para responder preguntas de los legisladores y presentar algunos detalles de sus planes de trabajo.

Acudieron Ricardo Suro Gutiérrez, que busca un segundo periodo en el cargo, y Luis Jorge Ramírez. A la reunión no asistió Mario Eduardo Fuentes, aspirante que no cumple el requisito de edad; según confirmó la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, presidenta de la comisión.

La legisladora de Movimiento Ciudadano descartó que sea necesario que el gobernador remita una nueva terna al Poder Legislativo y dijo que el Fiscal Electoral se puede nombrar entre los dos candidatos que sí tienen los requisitos de ley.

“El licenciado Mario Eduardo Fuentes Barajas no cumple con los requisitos. Yo creo, pienso que tal vez no haya habido la claridad en la convocatoria. Los requisitos que se deben cumplir por ley son los que analiza la comisión y si alguno de ellos no los cumple pues obviamente no puede ser electo. No es necesario (otra terna) si están dos participantes elegibles el pleno puede elegir entre ellos” señaló la legisladora.

El ex fiscal, Suro Gutiérrez rechazó que el proceso que sigue el Congreso sea simulación o que esté dirigido a su inminente ratificación; aunque reconoció que sí platicó con el gobernador de su continuidad en el cargo y le presentó su plan de trabajo.

“Finalmente lo que se está buscando es que se cumpla con los requisitos y la comisión es la que determina la viabilidad o no de la elección. En un inicio había una duda si era una reelección o debería haber un proceso nuevo de elección, lo que no implica una maña. En un momento se habló de la posibilidad de reelección y en el Congreso determinaron que debería ser un proceso nuevo”, expuso.

Suro Gutiérrez precisó que durante los días que la Fiscalía especializada se mantenga acéfala, los procesos continúan en la agencia de Ministerio Público que sigue trabajando en las 30 carpetas de investigación que están en trámite.

El artículo 53 de la Constitución local establece que para ser fiscal especializado en materia de delitos electorales se requiere cumplir con los mismos requisitos que para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado además de contar con las pruebas de control de confianza.

PARA SABER

Tras una reforma electoral, en 2014 se incluyó en la Constitución estatal un artículo transitorio donde se especifica que para designar al fiscal especializado en delitos electorales; el gobernador debe remitir una terna de candidatos.

El proceso que debe seguir el Congreso para el nombramiento no se especifica ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni en la de la Fiscalía General. El fiscal especializado en materia de delitos electorales dura en el cargo cuatro años, puede ser reelecto por una sola vez.

NM