Debido a la falta de una red de hidrantes en el Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), elementos de Protección Civil y Bomberos deben hacer uso de pipas para sofocar incendios, lo que puede retrasar la atención en los siniestros y aumentar los daños a inmuebles y áreas naturales, reconoció el comandante Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López.

Informó que la fuerza de reacción de ambas corporaciones está compuesta por 15 pipas para el traslado y surtimiento de agua a las bases de abastecimiento y pozos, además de 15 camiones de bomberos mediante los cuales se dispersa el líquido para apagar incendios.

"Es un tema que sí alenta los servicios, porque en vez de llegar y conectarnos un hidrante que abastezca de agua las mangueras desde una red hídrica local, debemos esperar a que las pipas lleguen, que vayan a surtir y regresen".

El funcionario precisó que la propuesta de consolidación de una red hídrica para la instalación de hidrantes en diferentes puntos de la ciudad ya fue presentada en una reunión del Comité Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en donde se solicitó a la Comisión Intermunicipal la creación de una propuesta para el desarrollo de un proyecto de esta índole.

Ramírez López señaló que se debe trabajar en un proyecto transversal en el que se modifiquen las redes hidráulicas de la ciudad, tener una fuente de abastecimiento exclusiva para estos siniestros y contar con un hidrante por cada tres mil metros cuadrados.

Comentó que en la década de los 2000 se instalaron algunos hidrantes en la ciudad en zonas como la Antigua Central Camionera y la avenida Hidalgo, mismos que no funcionan ni podrán ser activados debido a que no cuentan con una red hídrica que les dé abastecimiento.

"El proyecto que vamos a presentar se inicia desde cero, porque no esos hidrantes que había no sirven, no están anclados a nada y necesitamos estudios de subsuelo, de las redes hidráulicas, es decir, no tenemos nada en este momento".

Falta de infraestructura se suma a poco personal

Además de la falta de infraestructura para sofocar incendios, el comandante Intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan afirmó que ambas corporaciones se encuentran bajas de personal, con un déficit de más de dos mil uniformados en las tareas de Protección Civil.

Apuntó que la falta de oficiales también complica la atención a siniestros. Sin embargo, resaltó que se trabaja en la consolidación de mejores condiciones laborales, con la remuneración justa de horas trabajadas, lo que podría significar un incentivo para quienes están interesados en acceder a una carrera como bombero.

