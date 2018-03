Incendio en vertedero de Tala abarca más de la mitad del predio

Entre un 50 o 60% de la extensión del vertedero municipal de Tala es lo que abarca el incendio que comenzó la tarde de este domingo, confirmó el director de Protección Civil y Bomberos de ese municipio, Alfonso Jiménez Hernández.



De acuerdo a la dependencia, el incidente comenzó hacia las 17:00 horas y se comenzó a extender con rapidez hasta abarcar la tarde de este lunes ya más de la mitad del basurero, ubicado al norte de la cabecera municipal, a un kilómetro entre el núcleo de población y el Macrolibramiento.



El cambio de dirección del viento favoreció la propagación, además de que la gran cantidad de desechos combustibles y los gases que emanan de los desperdicios orgánicos en los vertederos.



Actualmente son 15 elementos los que trabajan en la extinción del fuego, en la que laboran con una pipa, una retroexcavadora y un tractor, además de cuatro camiones de volteo que cargan con arena. La manera como sofocan el fuego es con el agua de la pipa, y cuando se apaga una cierta área la tapan con tierra para que ya no se prenda.





Esto no les permite avanzar mucho, pues en los cálculos del director recién se alcanzó entre 5 o 10% de extinción del fuego.



Si ya no nos afecta el aire que se vaya a brincar a otra área, dijo el director, es probable que se llegue a controlar hasta el fin de semana. "Hay otra área más que no se quemó, pero si no brinca el aire por el cambio de viento, pues al paso que vamos tanteo que a lo mejor me llevo tres cuatro días más".

