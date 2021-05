El incendio que se combate en el bosque La Primavera del lado del municipio de Tala apenas ha sido controlado en dos de los cuatro frentes en los que se trabaja, informaron las autoridades, que ya llevan dos días continuos de labores.

La tarde de este sábado, ya sumaban 357 combatientes en el ataque del siniestro apoyados con 65 vehículos, cuatro motobombas y ocho pipas.

También se apoyaron con descargas de agua de cinco helicópteros: el Tláloc, Witari, Cuauhtli, Palomo y Halcón.

Las autoridades informaron que no hay personas lesionadas y que aún no han estimado la superficie afectada, además de que solicitaron a la ciudadanía no acercar víveres ni agua, pues no es necesario.

El personal que labora pertenece a Bomberos de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, de Protección Civil del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Comisión Nacional Forestal, OPD Bosque La Primavera, Comisión Federal de Electricidad y de organizaciones como Selva Negra.

JM