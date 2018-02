Inauguran sistema de videovigilancia de Tlajomulco

Con una inversión de 124 millones de pesos, este martes fue inaugurado el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de Tlajomulco de Zúñiga, instalaciones desde las que se opera el nuevo sistema de videovigilancia de ese municipio, el cual es independiente del proyecto del Gobierno del Estado.

Son un total de 555 cámaras instaladas en 144 puntos, distribuidos estratégicamente para combatir los delitos del fuero común, principalmente en lugares donde se ha registrado mayor incidencia, como es la Zona Valles, explicó el presidente municipal, Alberto Uribe.

El Informador / A. Camacho

"Yo no voy a poner una cámara donde se van a robar una pipa de gasolina, no nos interesa, no es nuestro delito, no estamos persiguiendo los delitos federales sino los que nos interesan, el robo a casa habitación, a persona, a vehículo, y a partir de ahí desarrollamos este modelo".

El C4 se encuentra resguardado en la cabecera municipal, y a diferencia de los equipos de vigilancia de otras dependencias, las cámaras de este sistema se comunican a través de fibra óptica, con lo que las imágenes tienen mayor calidad y con mejores características.

Los equipos tienen la capacidad para identificación de rostros, análisis de placas de circulación de vehículos en movimiento (hasta 220 kilómetros por hora) y con una ampliación para poder ver hasta dos kilómetros de distancia. "El Big Brother ha llegado a Tlajomulco", sentenció Uribe.

El Informador / A. Camacho

En el desarrollo del sistema se utilizó tecnología rusa, israelí y estadounidense. "Es impresionante, no hay un C4 en un municipio con estas dimensiones tecnológicas".

Sin embargo, para poder explotar totalmente el potencial de los equipos requieren que el Gobierno del Estado les comparta la base de datos para el reconocimiento facial. También requieren que les deriven las llamadas que se hacen al 911 para acelerar las atenciones.

Según explicó, del total de llamadas de emergencia en Tlajomulco, Base Palomar (la que opera el sistema por parte del Gobierno del Estado) recibe 60%; mientras que el municipio el 40% restante. "Si nos dejaran operar directamente les quitaríamos chamba y tendríamos tiempo de respuesta más rápido".

El C4 consta de sala de capacitación, atención sicológica, área de descanso, unidad de análisis, centro de datos, videovigilancia y sala de crisis (donde pueden reunirse en videoconferencia con otras áreas y entidades de gobierno). En ese lugar se atienden toda clase de emergencias, de Protección Civil, Servicios Médicos, Seguridad, etcétera.

Héctor Guillermo Hernández Aguayo, director de Innovación de Tlajomulco, anunció además que en los próximos días se echará a andar una aplicación de botón de pánico para teléfonos móviles con la que los ciudadanos podrán conectarse directamente al C4 para reportar su emergencia.

El Informador / A. Camacho

Pero dado que 90% de las llamadas generalmente son falsas alertas, habrá una etapa piloto para distribuir la aplicación solo entre líderes vecinales de todas las colonias. Los programas se podrán descargar desde un sitio de Internet con una clave que las autoridades proporcionarán y si funciona, en un aproximado de tres meses, se extenderá su uso.

El C4 estaba proyectado para iniciar operaciones a finales de enero. Sin embargo, lo que les tomó más tiempo fue la instalación de la fibra óptica, pues la cámara más alejada hacia el sur del municipio estaba a unos 30 kilómetros,

Ya se contrató a los primeros 30 operadores, y se encuentran en etapa de capacitación de otras 60 personas que serán seleccionadas de acuerdo a los mejores perfiles.

LS