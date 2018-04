Inauguran reunión de universidades particulares

Con la presencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se inauguró la Asamblea General número 73 de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que se celebrará del 17 al 19 de abril en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

El objetivo de la asamblea será fortalecer los vínculos con las instituciones de educación superior pública y privada del país, fomentar la integridad y eliminar la corrupción, y discutir avances del sistema educativo y las nuevas tecnologías, de acuerdo a Antonio Dieck Assad, presidente de la organización, la cual representa a 109 universidades privadas y 700 mil alumnos universitarios (el 60% de la matrícula total de la educación superior particular del país).



El titular de FIMPS aseguró que Jalisco ha logrado ejercer "una pluralidad de estrategias que coadyuvan a la modernización e innovación de la educación no solo a nivel superior sino desde nivel básico".



Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana (UP), también alabó la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), que ha asumido funciones de la educación superior que, a su vez, han permitido el desarrollo de emprendimiento y empresas de tecnología.



"Ya no se está ejecutando simple manufactura, sino que se ha pasado a la mente-factura, y esto gracias a la triple hélice (gobierno, academia, sector privado) que está en desarrollo", mencionó.



En su intervención, el gobernador Aristóteles Sandoval felicitó a la Universidad Panamericana por sus cincuenta años de historia, y añadió que el estado y las universidades privadas deben insertarse en la revolución industrial 4.0, enfocada en las tecnologías como robótica, inteligencia artificial y nanotecnología.



"En momentos hostiles, revueltos y difíciles que vive nuestro país, secuestrado en muchos ámbitos por la corrupción y la inseguridad, el camino del éxito pasa por la innovación, la ciencia y la tecnología, que pueden transformar nuestro entorno y realidad", dijo.

LS