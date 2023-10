Inauguran UNIPOL en Jalisco

Inauguran la Universidad Policial de Jalisco (UNIPOL)que se ubica en la misma sede de la Academia de Policía del Estado, en la colonia Insurgentes, al oriente de Guadalajara.

Su creación se anunció en 2020, luego de los abusos que cometieron los policías contra las personas que se manifestaron los días 4, 5 y 6 de junio, tras conocerse que elementos de Ixtlahuacán de los Membrillos había asesinado a golpes a Giovanni López Ramirez, por no utilizar cubrebocas. Con la UNIPOL se cumple -también- con la recomendación que emitió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por este caso.

“El Fiscal del Estado, tengo que decirlo, estuvo a la altura de ese desafío, y entendimos que teníamos que cambiar cosas, y hemos hecho muchísimos procesos de profundización interno que hoy nos permite tener una Fiscalía que da resultados, qué trabaja bien y que ha ido corrigiendo prácticas que se tenían que corregir y ha ido perfeccionando su trabajo día con día”, refirió el Gobernador del Estado, quien reconoció el trabajo hecho por el Secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustin Pacheco.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

“Ha sido fundamental en la estrategia de que hemos realizado, porque para poder hacer lo que hemos hecho se necesitan muchos pantalones y sobre todo mucha claridad para no olvidar de qué lado estamos, para no olvidar que aquí no platicamos, ni negociamos, ni acordamos con delincuentes, que aquí cuidamos a los jaliscienses, tope donde tope”, expuso el mandatario.

Mientras la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) Margarita Sierra Díaz de Rivera, explicó que el objetivo de la UNIPOL es formar policías con conocimientos teóricos, estratégicos y tácticos que les permitan ser más eficientes en las acciones de proximidad social y anticipación de riesgos, centrados en la cultura de la legalidad y la construcción de paz. Se acordó -por cierto- que los alumnos o estudiantes sumarán horas del Certificado Único Policial.

