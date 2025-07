Filtran cómo será el nuevo Samsung Galaxy que será el más rápido de la historia

Samsung es una de las marcas de celulares más famosas de todo el mundo. Además, por la calidad de sus teléfonos, ha logrado ser la competencia directa de Apple, rivalidad que ha durado más de una década, esto desde que la marca coreana lanzó su modelo Galaxy S3, el cual hizo temblar al iPhone 4, presentando una mejor pantalla y cámara.

Desde ese momento, los celulares de Samsung ganaron popularidad y crearon una base sólida de fans. Posterior a su gran éxito, la marca no dejó de innovar, creando tecnología como la pantalla curva (lanzada con el Galaxy S6 edge) o la función de súper zoom que ha caracterizado a sus dispositivos en los últimos años.

Una de las características por la que los fanáticos prefieren estos dispositivos Android, es por su gran potencia, la cual les permite usar el smartphone para jugar, editar foto, video o realizar creación de contenido. A pesar de que los últimos modelos de Samsung no han tenido grandes cambios estéticos, su potencia interna siempre va en crecimiento.

¿Qué nos espera para el Galaxy S26 Ultra?

Al parecer, la característica principal que ofrecerá este nuevo dispositivo es una carga rápida superior a la actual. Según una filtración de Universe Ice on X, el Galaxy S26 Ultra finalmente podría obtener una carga rápida de más de 45 W, lo suficientemente alta como para afirmar que sería la velocidad de carga más rápida en la historia de Samsung.

Sin embargo, aunque dicho filtrador asegura que esta información ya es cien por ciento oficial, esto no es así. Samsung no ha dado ningún aviso y la compañía generalmente no discute sus próximos teléfonos insignia tan temprano.

It is 100% confirmed that Samsung S26 Ultra will exceed the charging power of 45w!

Achieve the fastest charging speed in Samsung's history.— PhoneArt (@UniverseIce) July 23, 2025

En dado caso de que la marca sí implemente esta tecnología en sus próximos dispositivos, sería un gran cambio en muchos años. Samsung no ha explorado una carga más rápida desde que lanzó el Galaxy Note 10 en 2019, mientras que los fabricantes de teléfonos inteligentes chinos han llegado a 240 W desde hace ya varios años.

Pero no te emociones tanto por esta noticia, a pesar de que la carga rápida mejore en sus celulares, recordemos que Samsung no incluye cargador en la compra de sus dispositivos, por lo que tendrás que gastar un poco más para aprovechar esta tecnología como se debe.

