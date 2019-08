Impulsa startup tapatía uso de la cannabis medicinal

La empresa emergente tapatía o startup Canncura Pharma, con un año y medio de operaciones, promueve el uso de la cannabis como alternativa médica y apoya la investigación de sus beneficios para la salud.

“Todo esto va a generar un cambio en la cultura en México, estamos siendo punta de lanza por lo menos aquí en Jalisco. Queremos desmitificar la cannabis, dejar de hablar de ‘pachecos’, y empezar a hablar del cannabis y sus posibles usos medicinales”, comentó Raúl Castañeda, director del proyecto.

Canncura Pharma proyecta la apertura de 400 puntos de venta, donde ofrecerán productos a base de CBD y THC, los dos principales cannabinoides. Las primeras tiendas abrirán aproximadamente entre junio y julio del próximo año, pues confían que a más tardar en diciembre esté lista la regulación de la planta.

Aunque el uso medicinal de la cannabis ya no es ilegal, “los productos que existen en la informalidad no cumplen con el grado de calidad que queremos vender y pueden ser peligrosos porque no tienen certificación”, afirmó Castañeda.

También agregó que es importante que dentro de la regulación se apruebe la importación, ya que en México no existen laboratorios que comprueben la calidad de los productos y estos existen sólo en países como Suiza o Estados Unidos. “Queremos ofrecer un producto e información”.

Alfredo Álvarez, asesor de la empresa, agregó que es importante que el producto esté certificado, ya que el uso de la cannabis para fines medicinales puede tener más de mil efectos en el cuerpo de una persona que tiene algún padecimiento, y eso debe de ser controlado y estudiado.