Implementan medidas sanitarias en el Mercado de Abastos

La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) implementó desde la semana pasada el Plan de acción ante el COVID-19 mediante el cual se instalaron varios puntos para otorgar gel y cubrebocas a los clientes.

“Sí me da más confianza, nos pusieron desinfectante y tratamos de no tocarnos las manos y superficies para no contaminarnos, esta semana es la primera vez que vengo y me sorprendieron las medidas que se implementaron”, dijo Concepción Osuna, una ama de casa que vino a realizar sus compras.

También los comerciantes se protegen con cubrebocas y guantes de plástico.

“La mayoría traemos cubrebocas y guantes por prevención para que se arrime la gente porque luego piensa que no tomamos las medidas necesarias”, explicó Francisco Guzmán de verduras Guzmán.

Salvador Hernández Navarro, presidente de la UCMA, anunció el Plan de Acción del Sector de Abastos ante el Coronavirus.

Este plan comprende la implementación en conjunto con la Secretaria de Salud Jalisco (SSJ), de tres cercos sanitarios en puntos estratégicos a lo largo y ancho del Mercado de Abastos: Zona de menudeo, Zona de medio mayoreo y Pensiones de transporte de carga.

Otro de los puntos, será que cada bodega extremará precauciones adicionales a las ya acostumbradas, al manejo inocuo de los alimentos que manejan, además del reforzamiento en el lavado de cajas y bodegas.

También continuará el programa dominical denominado “Ofertas Familiares”, con venta al menudeo de productos de la canasta básica, tendrá a disposición de los visitantes gel antibacterial en cada uno de los puestos.

Adicionalmente se inició una campaña para sanitizar las bodegas del mercado con ozono.

NR