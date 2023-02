El secretario general de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ilich González Contreras, detalló que en el área que él representa en Jalisco hay congeladas cuatro mil 800 plazas, las que podrían ser funcionales para directivos.

González Contreras, quien entró en función hace cuatro meses, destacó que se hizo un diagnóstico para estudiar las plazas faltantes.

“Estamos haciendo un diagnostico muy puntual de cuántas plazas tenemos congeladas, porque son plazas que en algún momento se autorizaron, y con el plazo de los años -no es de ahora es de muchos años- se fueron congelando, quiere decir que hay un presupuesto congelado para ejercer pero no hay la suficiencia presupuestal para poderlo aplicar, entonces estamos hablando de cerca cuatro mil 800 plazas que tendría que cubrirse, probablemente la mayoría sería personal de apoyo y asistencia a la educación, hay un gran bloque de directivos, directores de primaria, directoras de preescolar, directivos y subdirectores de secundarias que necesitamos completar para este esquema de gestión”, comentó.

Para el secretario, es importante que se descongelen las plazas para que las escuelas que están sin directores estén protegidas, ya que los directivos buscan siempre el bienestar de la institución.

“Es evidente que hay áreas de Gobierno y en el área de los que somos trabajadores del Estado y que somos estatales necesitamos de estructuras completas lo que llamamos ocupacional, si bien ha habido avances y se ha tratado de descongelar si bien se ha dado la lucha para tener plantillas completas que no haya escuelas que no tengan directivo y que no les falte personal de apoyo y asistencia a la educación, ahí es la lucha que estamos emprendiendo en esta lucha de la dirigencia de la sección 47 y seguramente les está pasando lo mismo a nuestros hermanos de la Sección 16”, dijo.

Actualmente han buscado diferentes cursos para la profesionalización de los maestros, aseveró.

“Estamos en eso, fíjate que logramos convenir con el área de promoción continua de la Secretaría de Educación y se están dando ya cursos presenciales en la sección con validez de 20 horas, con el afán de que podamos fortalecer la profesionalización para los temas que se tienen para los exámenes de USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) tanto de promoción vertical, como horizontal son los modelos que actualmente tenemos, vamos a seguir teniendo muchos cursos y tenemos un área especial y tendremos cursos presenciales y semipresenciales, es parte de la nueva narrativa que es acompañar a los compañeros”, acotó.

De la reforma de educación con la “Nueva Escuela Mexicana” que entra en vigor a partir del próximo ciclo escolar 2023-2024 considera que están en un momento histórico y que espera que la aplicación e instrucciones de este modelo llegue a tiempo para los docentes para ajustar sobre la marcha.

“Estamos en un momento histórico y es normal que cuando llega un gobierno trata de implantar o imprimir su visión sobre el tema educativa, creo que los preceptos que plantea la Nueva Escuela Mexicana son muy interesantes, es una visión que en la teoría suena de manera muy interesante y este nuevo esquema que le otorga mayor autonomía curricular a los planteles, este modelo que se tiene que trazar una ruta para migrar y no sea homogéneo, que se conozcan circunstancias de cada región y comunidad, trabajar en los colectivos con padres de familia, el propio plantel y condiciones de los alumnos, nos falta tiempo y apenas va iniciar, tenemos que estar a la altura, siempre defenderemos el artículo tercero constitucional y ahí es la lucha”, sentenció.

