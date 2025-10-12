Identidad, el legado de la UdeG a Jalisco: Karla Planter

Historia, educación, cultura, arte, servicio, solidaridad, responsabilidad, pluralidad e identidad. Con esas palabras, la rectora Karla Planter resume el legado que la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha dejado a Jalisco a lo largo de un siglo desde su refundación. La institución, destaca, no sólo ha formado generaciones, sino que ha construido una parte esencial del carácter jalisciense.

Con cerca de 400 mil integrantes -entre estudiantes, académicos y personal administrativo-, la Red Universitaria es la segunda más importante de México, con prestigio internacional. “La Universidad tiene el reconocimiento de un legado que le ha dado identidad a Jalisco. Es la principal generadora de conocimiento del occidente del país”.

Enfatiza que el arte y la cultura son pilares. Subraya la Feria Internacional del Libro (FIL) y el Centro Cultural Universitario.

“En medicina, por otra parte, somos una potencia. Estamos muy orgullosos de nuestros egresados y de la calidad académica que hemos alcanzado. Somos un referente”.

Otro de los mayores logros, señala, es la regionalización de la Red Universitaria, que ha permitido que la educación media superior y superior llegue a todos los rincones del Estado. “Somos únicos en ese sentido. La regionalización, como otros grandes proyectos, nació bajo el liderazgo del licenciado Raúl Padilla. Fuimos a las regiones más alejadas de Jalisco en busca de sus estudiantes. Es un modelo reconocido nacional e internacionalmente. Cuando la UdeG llega a un lugar, detona un polo de desarrollo social, económico y urbano”.

Aunque habla con orgullo del pasado, Planter se entusiasma al mencionar los proyectos que marcarán el futuro. Mientras destaca la buena relación con los Gobiernos de Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, menciona las acciones y proyectos que buscan consolidar a la UdeG como una casa de estudios moderna, inclusiva y con visión de futuro.

El primero de esos proyectos es la Red de Hospitales Civiles, desarrollada en conjunto con el Gobierno de Jalisco. “Es crucial. Se basa en el modelo de Hospital-Escuela que ya aplicamos en los Hospitales Civiles de Guadalajara”, pero ahora lo ampliarán con nuevos hospitales en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, además de fortalecer los de Colotlán y Ocotlán.

El objetivo, apunta, es formar más profesionales de la salud. Si hoy egresan mil 500 estudiantes de medicina cada ciclo escolar, al final del sexenio se proyectan más de 12 mil. “El impacto será enorme: salvar vidas, atender enfermedades y mejorar la calidad de vida en todas las regiones de Jalisco”.

Otro plan es la actualización de los modelos de enseñanza y de la oferta académica. También el uso ético y estratégico de la Inteligencia Artificial. “La enseñanza debe adaptarse a un mundo cambiante, con métodos más flexibles y carreras acordes a la nueva demanda laboral”.

Se suma la investigación. Y se busca trazar una trayectoria educativa integral, que acompañe al estudiante desde el bachillerato hasta el posgrado, con nuevas modalidades de aprendizaje, más abiertas a las necesidades sociales y productivas del país.

Otro de los grandes objetivos es incrementar la matrícula y la infraestructura, con la consolidación de los centros universitarios de Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco, Guadalajara y Tonalá, así como más prepas. Y contempla impulsar el modelo de educación dual.