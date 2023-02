En la marcha en Guadalajara para exigir un freno al Plan B en materia electoral, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aparecieron las figuras públicas y políticas, quienes dijeron, se manifestaron en calidad de ciudadanas y ciudadanos para hacer valer su derecho a la libertad de expresión y de la libre manifestación en busca de detener lo propuesto por del Presidente.

Un ejemplo de ello fue el rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Francisco Ramírez Yáñez, quien dijo, asistió a la manifestación en calidad de ciudadano ante su preocupación por lo que ocurre en el País, donde las y los legisladores federales “han traicionado a México aprobando leyes anticonstitucionales”, siendo estas reformas parte de ello.

“Confío en que el manifestarnos de una manera pacífica y responsable, que despierte las conciencias de todas y todos puede lograr algo y no nos queda de otra. A las y los jóvenes hay que llamarles al civismo, para que este País retome el rumbo, porque se perdió la legalidad, el Estado de Derecho con la complacencia y la actitud traidora del Presidente”, añadió.

“La vez pasada que nos manifestamos la reforma constitucional no se logró porque necesitaban mayoría calificada, y hoy necesitamos parar el Plan B, que a todas luces es anticonstitucional porque atenta contra leyes secundarias, pues disminuiría la capacidad que tiene hoy el INE de ser transparente y autónomo. Estamos aquí para apoyar a nuestros ministros, creemos que, con sensatez, cumplirán el artículo 41 que es muy claro: el INE necesita ser un organismo autónomo e independiente”, dijo por su parte el presidente de México Solidario, Jaime Cedillo.

El presidente de Confío en México, Salvador Cosío, señaló que se sumó al llamado de esta protesta, pues dijo, las decisiones que tome la SCJN serán de gran relevancia para la próxima elección, por lo que el quitarle la facultad y el control del padrón electoral, sobre el manejo de credenciales de elector, manejo de casillas y de sus funcionarios de casilla, debilitan completamente la función del INE, quitándole así certidumbre al voto de la ciudadanía.

“Como ciudadano vengo a defender a nuestra democracia, porque viviendo en democracia se pueden corregir errores, definir el rumbo; habiendo democracia podemos aspirar a una mejor calidad de vida. Está probado que los regímenes en donde los gobiernos organizan las elecciones aumentan la pobreza y la inseguridad, y no queremos eso para nuestras familias.

En Morena solo piensa y manda el Presidente, por eso sabíamos que el tema iba a llegar a la corte, y que la corte será donde se puede frenar este atropello, y yo sí tengo fe en ello”, expresó por su parte el ex gobernador de Jalisco, Emilio González.

La diputada federal por Jalisco, María Elena Limón, aseguró que asistió por invitación de las y los vecinos de Tlaquepaque a quienes representa en la Cámara.

“Me vine con ellos por su invitación, no podía decirles que no, más cuando nosotros como diputados votamos en contra de este aberrante Plan B, porque el INE no se toca. Los magistrados lo tienen que frenar, tienen que frenar en contra si es que quieren a México y quieren tener el respeto de la ciudadanía”, dijo la diputada.

Arturo Zamora, ex senador del Congreso de la Unión, señaló que se sumó a la concentración como ciudadano para sumarse a la “queja profunda” que hace la sociedad ante el panorama que representa la votación de la SCJN, para impedir que prospere el Plan B y que la autonomía del sistema electoral prevalezca.

“Queremos pedirle a las y los ministros que, así como ya decretaron una suspensión muy importante para que esta reforma no aplique en la elección de este año, echen abajo la reforma que se hizo en el Congreso de la Unión, porque es la garantía para las libertades de todo el País”, manifestó.

Por último, Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos, indicó que se sumó a la protesta, de la mano de simpatizantes del partido, “para refrendar lo hecho en noviembre pasado al acudir a la Ciudad de México a protestar. Estamos haciendo fuerte a este embate del Gobierno Federal ante los organismos autónomos del país, no podemos permitir que se violen las reglas en con este plan B”, dijo.

