La reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador afectaría a la democracia del país, coincidieron los ex gobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez; quienes acudieron a un foro organizado por la agrupación política Confío en México para la presentación de la plataforma Unidos de Claudio X González.

El primer gobernador panista en Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, dijo confiar en que la sociedad conozca los detalles de la reforma electoral que impulsa el presidente y crezca la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE); destacó el papel que tendrá el PRI en la futura votación de las modificaciones a la legislación electoral.

"Hay un riesgo por no tener claro qué va a pasar con el PRI, eso lo vamos a ver en el tablero de votaciones, ya no puede creerse ningún compromiso de parte de su líder y de algunos priistas que les pusieron la pistola en la cabeza o que por si solos aceptaron a cambio de una dádiva, no lo sabemos. Va a depender mucho del PRI si desaparece o no el INE", expuso.

Añadió que los partidos de oposición deben enfocarse en construir candidaturas comunes que hagan frente a Morena en los próximos procesos electorales.

Francisco Ramirez Acuña, consideró que se deben sumar todos los esfuerzos para contrarrestar las intenciones del presidente. Sostuvo que es necesaria la alianza opositora, con una candidatura única para construir un gobierno de coalición.

"La reforma electoral es una verdadera payasada del presidente, queriendo quedarse con el Instituto Nacional Electoral, es una cosa que no se debe permitir. Al INE no se le toca, a varias generaciones de mexicanos nos costó desde hace años luchar por la democracia en México. Nos pone nerviosos que en un momento dado algunos partidos políticos no tomen la decisión correcta al respecto, en todos los partidos hay gentes impresentables, pero hay gentes muy respetables", precisó.

Por su parte, el ex gobernador, Emilio González Márquez, sostuvo que es muy riesgoso para la democracia del país que el gobierno federal pretenda volver a organizar los procesos electorales y lo comparó con un régimen totalitario.

"No queremos que el árbitro de futbol traiga debajo la camiseta de uno de los equipos que están compitiendo eso está claro, conforme se conozca la propuesta del presidente más gente estará en contra", dijo.

Añadió que, aunque no se imaginaba estar en la misma trinchera que priistas y perredistas, actualmente hay cosas que hacen más daño al país. Se dijo preocupado porque Movimiento Ciudadano no se ha sumado abiertamente al bloque opositor.

"Me preocupa que ellos estén tomando una mala lectura, piensan que es momento para que los partidos que ellos llaman tradicionales se desgasten y surjan ellos como la oposición; pero si esto persiste lo que va a pasar es que ya no va a haber oposición. Me parece una mala postura, tienen mucho que aportar y deberían estar dentro de la coalición", aseveró.

JL