El Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, respaldo la manifestación que se realizó este domingo en varias ciudades del país en contra de la reforma del INE.

En rueda de prensa, Robles Ortega dijo que lo que se busca con esta manifestación pública es defender la democracia y las instituciones ciudadanas.

“Los que ya tenemos cierta edad conocimos los años, la lucha que se llevó para que los votos no fueran contados y controlados por el gobierno en turno como lo hizo el PRI y eso le facilitaba su permanencia en el poder, y tal pareciera que el actual gobierno quiere hacer lo mismo”, comentó.

Agregó que se deben justificar los recursos que recibe y que tiene que hacer para cumplir con su deber y disminuir o recortar aquellos gastos que se consideran excesivos o inútiles “a esos se pudiera copar o limitar, pero una cosa es eso y otra cosa es eliminarlo radicalmente”.

Finalmente, aclaró que los sacerdotes están en toda su libertad de poder invitar a los asistentes a las misas a manifestarse a favor del INE.

“Yo personalmente comparto la preocupación de que se eche abajo esta institución, yo quisiera que se fortaleciera”, mencionó.

“Si algún padre lo ha hecho así, no pasa nada, es como cuando vienen las elecciones, invitamos a la gente que participe, no les damos línea, no les damos nombre, no les damos nombre ni nada, sino que simplemente es un deber ciudadano acudir a votar”, concluyó.

