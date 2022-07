Con el objetivo de homologar procedimientos de atención que mejoren la calidad de vida de la población en general y para que todo paciente grave de COVID-19 pueda ser atendido siendo afiliado o no, la titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Célida Duque Molina, encabezó en Jalisco los trabajos de supervisión del Comando Interinstitucional Directivo del Sector Salud.

Duque Molina detalló que el Comando trabaja en su tercera etapa. En un primera fase homologaron los criterios en la reconversión hospitalaria por COVID-19, a fin de lograr un trabajo colaborativo y que todo paciente grave, con o sin seguridad social, tuviera una cama y asistencia ventilatoria en instalaciones del sector Salud.

La segunda etapa tuvo como prioridad realizar acciones para prevenir la muerte materna y perinatal, así como mejorar la calidad y seguridad en la atención a pacientes con COVID-19.

Y esta tercera se mantienen los compromisos anteriores, además del abordaje de infecciones asociadas a la atención a la salud y resistencia antimicrobiana.

Aclaró que en esta ocasión son 17 los especialistas altamente capacitados los que realizan la visita de auditoria al Hospital Civil Juan I. Menchaca, Hospital General del ISSSTE y al Hospital General Regional (HGR) No. 110 del IMSS. También se realizan recorridos por los Hospitales de Pediatría y Especialidades, HGR No. 180 en Tlajomulco y Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 39 de Tlaquepaque.

Además, la directora de Prestaciones Médicas recordó que dicho comando se conformó en julio del año pasado y lo presiden el titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer, con el director general del IMSS, Zoé Robledo, y directivos de diversas instituciones del sector.

Asimismo, agregó que participan autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Salud de cada entidad.

Inauguran área de tamiz neurológico

Como parte de la gira laboral, Duque Molina inauguró el módulo de neurohabilitación en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de ginecoobstetricia, donde la doctora María Guadalupe Soto Castañeda, explicó que personal experto realizará una valoración neurológica a los recién nacidos con el fin de detectar patologías oportunamente y que sean atendida de manera integral.

También Célida Duque visitó un área donde se oferta el Modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), cuyo objetivo es cuidar la salud de la mujer antes, durante y después del embarazo, impulsando el parto fisiológico como la mejor alternativa para el binomio madre e hijo, la lactancia materna exclusiva y el parto humanizado.

Hicieron también un recorrido por áreas de la UMAE de Pediatría, a fin de conocer las instalaciones, el equipo de alta tecnología y al personal capacitado que brinda servicio a las niñas y los niños que acuden a recibir atención en ramas como la Oncología y la Rehabilitación Física.