Del 1 de enero a 23 de febrero de 2023, personal especializado en la procuración de órganos tras muerte, adscrito a diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, ha logrado 19 donaciones de órganos y tejitos que beneficiaron a pacientes en la Entidad.

El coordinador hospitalario del Hospital General Regional (HGR) No. 46 de la dependencia, doctor David Alejandro Corona Correa, detalló que ocho de estas procuraciones se llevaron a cabo en este nosocomio, nueve en el HGR No. 110, una en el HGR No. 180, y una en el Hospital de Especialidades.

Detalló que el Instituto cuenta con un programa de donación de órganos y tejidos muy bien estructurado en el que interviene un equipo multidisciplinario que es regido por el Centro Nacional de Transplantes.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos (27 de febrero), Corona Correa insistió en que “sin donante no hay trasplante”, por lo que es importante hacerle saber a la población que la muerte cerebral de un paciente se constata mediante diversos estudios clínicos, incluida la imagenología que comprueba la falta de actividad (muerte) cerebral.

