Ángela tiene 61 años y desde hace siete trabaja con una familia de Zapopan para apoyar en las labores del hogar, pero fue apenas en octubre pasado cuando su patrona, por fin, la afilió al IMSS como parte del programa implementado por la Federación para brindar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar.

Dejó de cotizar en el IMSS desde hace ya unos 15 años, y desde entonces, ante una emergencia de salud, acudía a consultorios médicos de bajo costo o centros de salud públicos.

Sin embargo, contó, espera que al haber regresado al sistema no solo pueda tener sus citas mensuales de revisión con el médico, ahora que recién entró al sector de las personas adultas mayores, sino que, además, espera que pueda seguir cotizando semanas para jubilarse y poder recibir de vuelta lo que trabajó por más de 20 años y ya veía perdido.

"Ojalá que esto sí me sume a las semanas cotizadas, porque ya solo me faltan cuatro años para jubilarme. Tardó, pero estoy agradecida con mi jefa porque ya me aseguró y esto me va a ayudar mucho. Ya nadie me había querido dar trabajo con IMSS precisamente por la edad, porque ya me falta nada para jubilarme. Sí aguanto otros cuatro años echándole ganas", contó.

Desde octubre de 2022, las personas empleadoras, de manera individual, están obligadas a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el inicio de la relación laboral, de acuerdo con el salario diario y los días trabajados.

Desde entonces y hasta el pasado mes de noviembre, Jalisco ha logrado ubicarse como la tercera Entidad con el mayor número de personas trabajadora del hogar afiliadas al IMSS, con un total de cuatro mil 635 personas inscritas en este programa, de acuerdo con el reporte mensual emitido por el Instituto.

Jalisco se encuentra solo por debajo de la Ciudad de México, que reportó para el cierre de noviembre pasado un total de 11 mil 418 personas, y del Estado de México, que lleva ya siete mil 008 personas afiliadas al programa.

Del total de poco más de cuatro mil 635 personas trabajadoras inscritas en Jalisco, según las estadísticas del IMSS, tres mil 333 son mujeres y el resto son hombres y, en general, la mayoría de las personas afiliadas al programa (mil 448) tienen entre 55 y 65 años, edad entre la que se encuentra Ángela. El promedio de salario por día es de alrededor de 283 pesos.

Pese a ello, las cifras aún son cortas, pues de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en Jalisco había, a las 159 mil 339 personas en el trabajo doméstico remunerado.

