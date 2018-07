Hospital Materno Infantil tiene 10 días para atender medidas de la CEDHJ

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dictara medidas cautelares a la Secretaría de Salud y al Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, la unidad médica tendrá un plazo máximo de 10 días para atenderlas, a partir de su aceptación oficial.

De acuerdo con Kristyan Felype Luis Navarro, coordinador general de Guardia y Atención a Víctimas de la CEDHJ, las medidas cautelares fueron dictadas a partir de la queja 39/27 que se abrió de oficio tras enterarse de los hechos en los que una mujer dio a luz en las sillas de la sala de espera de “La Máter” el pasado miércoles.

Las medidas contemplan los trámites y gestiones necesarios para garantizar la suficiencia de personal para atender la afluencia de pacientes y el cumplimiento de todos los protocolos de actuación, higiene y seguridad para evitar una situación similar a la que vivió la joven de 21 años, además de garantizar el derecho humano a la salud de toda paciente que acuda al hospital.

Según lo referido por el coordinador, las medidas no han sido aceptadas de manera oficial y sólo manifestaron “su buena voluntad” en cumplirlas, sin embargo, a partir de que esto ocurra, tendrán un plazo de cinco a 10 días para presentar avances ante la Comisión para demostrar que trabajan en las mejoras señaladas.

A pesar de que se dijo que los familiares de la joven interpondrían una queja ante la CEDHJ, Luis Navarro indicó que hasta ahora esto no ha ocurrido, sin embargo se buscará contactar a la mujer a y sus familiares para que rindan una declaración sobre lo sucedido la noche del miércoles en “La Máter” y ampliar así las investigaciones que realiza la Comisión.

El coordinador agregó que esta no es la única situación que ha enfrentado la CEDHJ pues en al menos otras tres ocasiones tuvieron situaciones similares, incluso con algunos fallecimientos de bebés tras el alumbramiento, sin embargo las acciones de la Comisión lograron las indemnizaciones correspondientes por parte del Estado.

El día de ayer, la directora del Hospital Materno Infantil, Elizabeth Ulloa Robles, reconoció en rueda de prensa la existencia de posibles omisiones por parte del personal de Maternidad, sin embargo, agregó que en el hospital no cuentan con espacio o camillas suficientes para atender a mujeres en emergencia de parto, además de señalar que no podrían existir sanciones específicas o a médicos en particular, porque no existe denuncia alguna.

JA