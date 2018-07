Admiten posibles omisiones en atención de mujer que dio a luz en Hospital Materno

La directora del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, Elizabeth Ulloa Robles, reconoció en rueda de prensa la existencia de posibles omisiones por parte del personal de Maternidad de López Mateos de Zapopan cuando una mujer dio a luz en la sala de espera la noche del miércoles pasado.

La mujer habría arribado al hospital por estar en labor de parto, sin embargo, por falta de personal y espacios para ser atendida, tuvo que dar a luz en la sala de espera.

Ulloa Robles detalla que existen actualmente 52 camas maternas y 54 espacios para recién nacido, sin embargo, cuando la mujer arribó, todos los médicos de guardia se encontraban ocupados en otras labores de parto, por lo que no pudieron brindarle la atención.

Sin embargo, la titular precisa que no podrían existir sanciones específicas o a médicos en particular, porque no existe denuncia alguna al momento que especifique quiénes fueron quienes realizaron las acciones de omisión o de burla a la mujer.

Detalló que una de las acciones para evitar nuevamente un parto de este tipo, será la creación de un “cubículo rojo” donde serán atendidas las mujeres que acudan de emergencia, ya que en el hospital, actualmente no cuenta con un espacio de este tipo.

Agregó que entre las acciones, además estará preparar al personal para atender mejor a las pacientes, más allá de emitir una sanción en particular a los involucrados en el hecho.

La mujer de 20 años de edad, dio a luz en la sala de espera cuando no fue atendida por los médicos del lugar ya que le precisaron que el personal se encontraba ocupado al momento del hecho y que su caso no era de urgencia. Un video en redes sociales, muestra a la paciente durante el momento en el que ocurre el hecho.

La paciente habría llegado al lugar luego de que no fuera atendida en el Hospital Civil de Guadalajara.