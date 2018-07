Aumentan donaciones de leche en banco de la “Mater”

Entre 2016 y 2017, el Banco de Leche Materna del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” aumentó casi al doble el número de donaciones.

Mientras que en 2016 se recibieron, en promedio, 28 litros de leche materna mensuales, los cuales beneficiaron a 120 pequeños, en 2017 se registró una donación de 40 litros de parte de mamás pacientes del hospital o de otros nosocomios, mismos que ayudaron a la alimentación de 208 bebés en el mismo periodo.

La directora del hospital, conocido como la “Mater”, Elizabeth Ulloa Robles, señala que los principales beneficiados son aquellos bebés huérfanos o que nacieron prematuramente y no pueden ser alimentados de manera inmediata.

“En muchas ocasiones, la madre no puede dar leche, o por su estado de salud al permanecer tanto tiempo en el hospital con sus bebés en terapia intensiva, no pueden amamantar a sus hijos. Al banco lo nutren mamás que ya están sensibilizadas en lactancia materna y pueden donar su leche”.

Las donaciones de leche son, principalmente, de pacientes que dieron a luz en el hospital y tienen a sus pequeños internados; mujeres que ya están en casa con sus bebés y tienen una alta producción de leche, y mamás de otros hospitales como el General de Occidente y el Regional de Autlán, donde el personal recibió capacitación para fomentar la alimentación con leche humana.

La “Mater” dispone de un transporte para que todas las mañanas se dirija por las donaciones de leche de los distintos lugares, entre ellos también el Sistema DIF Jalisco.

¿A dónde va la leche? a todos los bebés prematuros, internados en terapias intensivas neonatales, que hayan sido sometidos a cirugías, que sufran de alergias o que sus madres no produzcan la suficiente leche para alimentarlos. Cada bebé requiere, aproximadamente, ingerir ocho tomas de leche materna al día, por lo que la necesidad de contar con este “oro líquido” es alta.

Parte de los litros recolectados mensualmente van al Hogar Cabañas, donde se reciben niños recién nacidos, y al Mesón de la Misericordia, cuyas mamás que viven con VIH/Sida no pueden amamantarlos.

De acuerdo con los propios casos atendidos en terapia intensiva neonatal, la leche materna permite que los bebés salgan más pronto de un cuadro de gravedad, suban de peso y puedan irse más rápido a casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna al menos en los primeros seis meses de vida, como la forma idónea para mantener la salud de los niños, reforzar su sistema inmunológico y protegerlos de enfermedades a lo largo de su vida.

El 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, con el objetivo de promocionar y fomentar la donación y lactancia materna, además de los beneficios para las mujeres y sus hijos.

Tres de cada 10 ofrecen lactancia exclusiva a sus bebés

En el Estado, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el 30% de las mujeres ofrece lactancia materna exclusiva a sus bebés; es decir, que durante los primeros seis meses de vida de sus hijos son alimentados únicamente con leche humana, sin proporcionarles fórmulas lácteas.

La coordinadora del Programa de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría, Margarita Mondragón Galindo, acentúa que en los últimos dos años se vio un incremento importante en la cifra de mujeres que deciden amamantar a sus hijos.

“Vamos en aumento, en un año y medio hemos aumentado: estábamos en el 14% y ahorita estamos en el 30%, entonces es un aumento significativo, creo que sí se ha tenido respuesta al trabajo que estamos haciendo”.

Para lograr estos números, comenta, desde que se inició la administración estatal comenzó a reforzarse la sensibilización y capacitación para una lactancia adecuada en los centros de salud, donde las embarazadas acuden a su control prenatal.

A lo largo del 2016, 53 mil 538 madres recibieron capacitación sobre lactancia materna, técnicas y beneficios de la misma. Esto representó el 72% de las mujeres que acudieron a los centros de salud y unidades hospitalarias para su control.

Al cierre del 2017, la cifra subió a 64 mil 095 madres capacitadas, lo que representó el 100% de las mujeres que acudieron.

Algo que ha contribuido en el incremento de la lactancia materna es que las mujeres que reciben esta información se vuelven promotoras con sus allegadas, luego de ver los resultados con sus propios bebés.

Además de la promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses, la Secretaría realiza una difusión para la donación de leche humana para que aquellas madres que tienen producción extraordinaria puedan ayudar a otras, que por diversas circunstancias no han podido alimentar a sus bebés.

Desde el inicio de la administración, la Secretaría de Salud implementó como meta estatal el aumentar el número de madres capacitadas en lactancia materna.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Debe reforzarse la información”

Noé Alfaro Alfaro (investigador de la UdeG)

En muchos de los casos de mujeres que deciden no amamantar a sus hijos existen factores de peso que las llevaron a no hacerlo.

"Tenemos que darles facilidades a las madres para que den lactancia materna, con salas de lactancia en los centros de trabajo y en los grandes centros comerciales de Guadalajara".

Uno de ellos es la falta de información correcta de parte de su médico o personal que la atendió en su control prenatal y parto. Otro, las pocas facilidades para la extracción de la leche en sus puestos de trabajo o lugares públicos.

Para el investigador del departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Noé Alfaro Alfaro, es necesario reforzar la información y capacitación sobre los beneficios de la leche materna en el sector empresarial, con la ciudadanía y con el propio personal de hospital.

“Tenemos que darles facilidades a las madres para que den lactancia materna, con salas de lactancia en los centros de trabajo y en los grandes centros comerciales de Guadalajara. La situación es que se les den las facilidades para dar de comer a sus hijos y no pierdan su trabajo”.

Alfaro explica que, de parte del personal médico, debe asegurarse que la madre inicie la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento, pues es la primera vacuna que se le da al bebé para que tenga una vida saludable.

Este es el primer reto de parte del sector salud, aunado al fomento de la lactancia en los primeros seis meses de vida del menor. Otro reto es que se formen grupos a nivel comunitario con talleres donde se informe sobre las técnicas para amamantar adecuadamente y cómo conservar la leche en buenas condiciones.

Resguarda el “oro líquido”

Justo en la parte derecha de la entrada del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” se encuentra el lugar que guarda el “oro líquido”: el Banco de Leche Materna.

Allí se encuentra un lactario donde las empleadas del hospital y mamás acuden a extraer su leche, ya sea para sus propios hijos y guardarla en el refrigerador para conservarla mientras se encuentran en el nosocomio, o bien, para hacer una donación para el banco.

Las mujeres son recibidas por un equipo materno, pediátrico y de nutrición, que les da toda la información sobre la donación de leche, se hace un cuestionario y se les da a firmar una carta de aceptación y confidencialidad, en la que también se incluye un aviso de que su leche será sujeta a una serie de estudios de laboratorio para analizarla.

El salón más importante es el de pasteurización, donde se encuentran diversos equipos que procesan la leche, se hacen los estudios para analizar su seguridad, se separa por porciones y se congela para su futuro consumo, informa la coordinadora del Banco de Leche, Adriana Paniagua Ramírez.

“Se hacen varias pruebas físicas, químicas y microbiológicas para saber que es una leche segura, no podemos dar una leche sin comprobar su seguridad, porque al contrario de dar un beneficio al bebé, podemos generar riesgos”.

La pasteurización es un proceso térmico de la leche a 62.5 grados centígrados para después enfriarse y hacer un shock que inactiva por completo a los microorganismos.

La química fármacobióloga indica que el personal explica a las mamás sobre cómo extraer su leche materna para que sus bebés puedan ser alimentados, una vez que salgan de terapia intensiva, y se les cancele la etapa del ayuno.

La leche tiene una duración de cinco a seis horas en temperatura ambiente (depende del clima), de cinco a seis días en refrigerador y hasta seis meses en el congelador.

“Si el bebé está en ayuno por estar hospitalizado, una vez que el pediatra avisa que abrirá la alimentación se descongela la leche y sabemos qué tenemos para que en ese momento se le pueda alimentar, ya sea con la leche que previamente la mamá se extrajo, o de leche pasteurizada de otras mujeres que la donaron”.

El banco mantiene un almacenaje de entre 30 y 40 litros de leche para dar respuesta al aumento de la demanda, tanto del hospital como de otros lados. Todo el proceso de preparación de la leche dura alrededor de 48 horas. Pasado ese tiempo está lista para dársela a los bebés que la requieran.

TESTIMONIOS

Dona vida a otros bebés

Nunca ha tenido problema para producir y dar leche materna. Tiene dos hijas, una de cuatro años y una de un año de edad. Amamantó a la mayor hasta el año y medio de edad y actualmente continúa en el mismo proceso con su hija menor.

"Te das cuenta que ellos se recuperan mucho más rápido con la leche materna que con la fórmula, tienen un mejor progreso en su desarrollo y pueden salir más rápido de aquí".

Bertha Alicia Pérez es enfermera pasante del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, por lo que le ha presenciado muchos casos en los que las mamás no pueden amamantar a sus bebés, quienes nacieron prematuros y deben estar internados durante largo tiempo.

Como su leche es tanta, en el hospital le comentaron que había un Banco de Leche Materna, en el cual recibían donaciones del líquido para beneficiar a otros bebés.

“Yo tengo muchísima leche y en vez de tirarla se me hizo mejor donarla a quien la necesitara. Los bebés necesitan defensas y anticuerpos, pero cuando están hospitalizados es más difícil que sus mamá los puedan alimentar”.

Como continúa dando leche materna a su hija menor, acude al lactario del hospital para extraerla y guardarla para después llevarla a casa. Sin embargo, también realiza donaciones para que se queden algunos litros en el banco y puedan ser utilizados para alimentar a otros bebés no sólo del hospital sino de otros nosocomios de la ciudad.

“Te das cuenta que ellos se recuperan mucho más rápido con la leche materna que con la fórmula, tienen un mejor progreso en su desarrollo y pueden salir más rápido de aquí, así que en lugar de que se me tire, vengo y la dono”.

Mejora la salud de gemelas

Hace un mes y medio, Cristina Lamas dio a luz a unas gemelas en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”. Tenía 32 semanas de gestación cuando las bebés anunciaron su llegada de manera prematura.

"Al principio sí tuve leche y después empecé a batallarle más porque no las tenía conmigo, ya no sabía cómo hacerle para darles a las dos, pero aquí lo que han hecho me ayudó muchísimo porque mis niñas están tomando leche materna".

Nacieron de apenas un kilo 270 gramos y un kilo 350 gramos, por lo que requirieron permanecer en cuidados intensivos neonatales durante más de un mes, entubadas, con oxígeno y sin alimento.

Las pequeñas ya salieron de su gravedad y su proceso ahora consiste en alimentarse y ganar peso, por lo que reciben leche donada por otras madres al Banco de Leche Materna del hospital.

“Al principio sí tuve leche y después empecé a batallarle más porque no las tenía conmigo, ya no sabía cómo hacerle para darles a las dos, pero aquí lo que han hecho me ayudó muchísimo porque mis niñas están tomando leche materna, ya subieron de peso… pesan dos kilos 020 gramos y un kilo 950 gramos”.

Para Cristina, mamá primeriza de 23 años de edad, no ha sido sencillo tener a sus niñas hospitalizadas y no poder llevarlas todavía a casa. Sin embargo, ya tiene más contacto con ellas y eso les ha servido a las tres.

Para que sus hijas pudieran alimentarse de los insumos del banco, tuvo que firmar una hoja en donde dio su autorización para que iniciara la alimentación con leche materna pasteurizada en el propio hospital.

“Se siente horrible no tener a tus hijas contigo ni alimentarlas, es una experiencia inexplicable, duele muchísimo verlas tan pequeñas y no poder hacer nada. Sin embargo, ya los doctores me dicen que lo único que falta es que puedan respirar por sí solas y que suban más de peso para podérmelas llevar a casa”.

Beneficios de la lactancia

Para el bebé:

• La leche materna aporta contenido energético y calórico.

• Refuerza el sistema inmunológico.

• Lo previene de infecciones.

• Ayuda a su buen crecimiento y desarrollo.

• Ayuda a estimular las funciones emocionales.

• Afirma el vínculo hijo-madre.

Para la mamá:

• Ayuda a reducir el peso que se ganó en el embarazo.

• La liberación de la hormona oxitocina al momento de lactar agiliza el proceso para que el útero regrese a sus dimensiones normales.

• Disminuye la probabilidad de padecer cáncer de mama y de ovario.

• Afirma el vínculo con su bebé.

• Se genera un ahorro al no comprar fórmulas lácteas.

Bebés beneficiados con el banco de leche

AÑO BENEFICIARIOS 2016 120 2017 208 2018* 119

* De enero a abril

En acción, la Liga de la Leche

En el mundo existen diversos grupos de apoyo a la lactancia materna, los cuales han influido en el incremento de esta práctica saludable entre madres e hijos.

Uno de ellos es la asociación civil La Leche League International (LLLI) o La Liga de la Leche, con presencia en 85 países, entre ellos México, cuya misión es apoyar la lactancia materna por medio de capacitación y consejería hacia mujeres y a sus familias.

La Liga de la Leche en Jalisco cuenta con 10 mujeres líderes que apoyan a las mamás por medio de grupos comunitarios, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales.

Una de las líderes es Itzul Bayardo García, quien informa que la Liga tiene cuatro grupos de apoyo en la Ciudad, ubicados en Analco, Santa Elena Alcalde, Chapalita y la zona de las Plazas Outlet.

Recientemente, las líderes fueron invitadas a formar parte del comité de lactancia materna en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, donde se encuentra el Banco de Leche Materna.

“Nosotras encantadas de que nos llamen y con todo gusto apoyamos porque no somos activistas como tal, no intervenimos tanto en las políticas públicas, pero claro que estamos dispuestas apoyar”.

Baladro García considera que su inclusión a este comité es importante, ya que ayudará a que mujeres de la sociedad civil y especialistas puedan incidir en las políticas del hospital y elevar los índices de lactancia materna.

SABER MÁS

Resguardo

La leche pasteurizada se guarda en el congelador en frascos esterilizados, con una etiqueta que posee el folio de la mamá donante, la fecha de caducidad y kilocalorías por litro de esa muestra.

Lactarios en la ciudad

• Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”.

• Hospital de la Mujer.

• Hospital General de Occidente.

• Hospital Regional de Autlán.

• Instituto Jalisciense de las Mujeres.

• Sistema DIF Jalisco.

• Ciudad Niñez.

• Congreso del Estado de Jalisco.

• Mesón de la Misericordia.

• Hospital Regional de Yahualica.

• ISSSTE.

• Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”.

• 100 Corazones.

• Ingredion MX.

CONTACTOS

Información sobre el banco

Dirección: Constituyentes 1075, Colonia Moderna, en Guadalajara.

Facebook: Banco de Leche Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”.

Correo: blhmater@gmail.com

La Liga de la Leche

Página web: https://laligadelaleche.org.mx/

Lactario DIF Jalisco

Teléfono: 3030-3800, extensión 203 y 838, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

Dirección: Avenida Alcalde 1220, frente a la Glorieta de La Normal, en Guadalajara.

CLAVES

Producto seguro

• Uno de los principales objetivos del banco es ofrecer leche 100% segura y libre de bacterias o virus, por lo que cada donadora es sujeta a una serie de procesos para descartar cualquier proceso infeccioso que pueda estar en el fluido, mencionó la directora del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, Elizabeth Ulloa Robles.

• Si las pruebas salen negativas, la mujer es una donadora potencial de leche, ya sea con una extracción en el hospital o en su casa, a donde personal del hospital pasa a recogerla.

• Son requisitos como para la transfusión sanguínea, porque la leche materna también debe de ser segura. La pregunta muy frecuente es: ¿Si yo estoy lactando, puedo darle pecho a otro niño? La respuesta es no, indica Elizabeth Ulloa Robles. Primero tiene que hacerse pruebas de VIH, sífilis o hepatitis para que no sea el riesgo de transmitir estas enfermedades.

• Del total de donaciones de leche humana que llegan al hospital, entre el 15% y 20% no es segura por distintas circunstancias, por lo que se desecha.

