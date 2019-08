Hermana de Adrián Ponce, señala poca coordinación en investigación tras desaparición

Juanita Ponce Morales, hermana de Adrián Ponce Morales, estudiante del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), señaló que la atención que se le ha brindado por parte de la Fiscalía de Jalisco ha sido deficiente, puesto que no se le ha proporcionado una copia de la carpeta de investigación del caso de su hermano, además de que ha habido tropiezos al momento de coordinarse con autoridades fuera del Estado.

Ponce Morales señaló que en los últimos informes que se les dieron, había posibilidades de que Adrián se encontrara en Zacatecas. Sin embargo, la coordinación con las autoridades de esa entidad ha sido nula. De la misma manera, al acudir a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se le dijo que debía presentarse personalmente ante las autoridades zacatecanas, pero no se le brindó asesoría alguna para hacerlo.

Apuntó que la Fiscalía del Estado les afirmó, que ya estaba en coordinación con su equivalente zacatecano, pero al llamarles para confirmar esto, las autoridades de dicha entidad negaron contar con la carpeta de investigación del caso.

“En Zacatecas nos dicen 'no estamos trabajando'. No hay comunicación (entre las autoridades). Me piden más información sobre mi hermano en Zacatecas. He hablado mucho más con los de ahí que con quien lleva la investigación aquí”, señaló la hermana del desaparecido.

Este medio buscó una entrevista con la fiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, pero la petición de entrevista no fue atendida.

Adrián Ponce Morales desapareció el 31 de julio. El lunes pasado, cientos de estudiantes del CUCiénega realizaron una manifestación en Ocotlán para exigir que se encuentre con vida al joven.

NM