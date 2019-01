Hasta fin de enero presentarán plan de verificación vehicular

A pesar de que a finales de diciembre el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (Semadet), Sergio Humberto Graf Montero, advirtió que el nuevo programa de verificación vehicular sería presentado a más tardar el 15 de enero, hoy la Secretaría anunció que no será hasta finales del mes cuando se dé a conocer el rediseño del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio (PVVO).

"El Programa de Verificación Vehicular actual no se suspende, se está rediseñando y seguirá operando con los talleres que cuentan con una acreditación vigente y en conformidad con los lineamientos vigentes. Con respecto a los talleres con acreditación vencida, no habrá prórrogas, ya que estas no se prevén en el marco normativo vigente aplicable al programa actual", señaló la Secretaría.

Desde el 1 de enero, quedaron habilitados 109 talleres de los 451 que había en función, según confirmó Semadet. Esto a pesar de la cifra de 144 que se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco (POJ) el 27 de diciembre de 2018. Hoy se comenzaron a entregar los hologramas para la verificación de este año, pero, según reportaron dueños de talleres, solo pudieron acceder a la mitad de lo que tenían el año pasado, es decir 200 cada uno. Según Semadet, esto por la demanda que se vaya generando: "Algunos tienen más trabajo en las verificaciones y algunos menos", comentaron.

Con base en datos del presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares A.C. (ATERV), Abraham Alejandro Gobel hace dos años se entregaban 200 porque eran más de 800 talleres, el año pasado incrementaron a 400 porque se redujeron a 451 los talleres, pero no saben porque volvieron a reducir el número cuando también redujeron a menos de la mitad los lugares de verificación.

Esta mañana, ATERV presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por "Violación al artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, que establece que los Estados deben establecer y aplicar las leyes para la mejora del ambiente, como en el caso de la verificación vehicular. Esto porque no se estaba obligando a las personas a la verificación", explicó Gobel.

Además, la asociación buscará una reunión con el titular de Semadet para buscar una resolución.

