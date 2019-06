Harán auditoría interna a la ASEJ para atajar actos de corrupción

Para descartar actos de corrupción como el cobro por revisiones a modo o venta de información, la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) se someterá a un ejercicio de auditoría interna para detectar y sancionar posibles anomalías, anunció Jorge Alejandro Ortiz Ramírez titular de la dependencia.

Luego de que la diputada Mirza Flores Gómez denunció cobros irregulares, fuga de información y pago a "aviadores" en la ASEJ; el auditor dijo que si las versiones tienen sustento se deben sancionar y si no lo tienen deben fortalecer su estructura para evitar que lleguen a presentarse esas anomalías.

Ortiz Ramirez informó que modificaron el reglamento interno de la ASEJ para crear la figura de la auditoría interna que supervisará que el personal se conduzca con apego a la legalidad y revisará todos los procesos internos.

"Que esa auditoría interna coordine las revisiones, supervise la integridad de los servidores públicos y verifique que los auditores se conduzcan apegados a la legalidad. Nos preocupan las versiones que se han vertido y nos preocupa detectar si tienen sustento o no", expuso.

Aseveró que, desde el inicio de su administración en la ASEJ, en diciembre de 2017, ha implementado medidas para prevenir la corrupción como la aplicación de un código de ética y conducta; además de directrices para prevenir el conflicto de intereses. Adelantó que también habilitarán un sistema fiscalizador interno.

El titular de la ASEJ reconoció que más de la mitad de los 140 auditores actuales le fueron heredados de la administración del ex auditor Alonso Godoy. Recordó que al arranque de su gestión no renovó contrato a 70 empleados, algunos por no presentarse a trabajar; pero el personal al que se le dio base sigue laborando en la dependencia.

La Unidad de Vigilancia en el Congreso del Estado tiene pendiente hacer la revisión a la ASEJ correspondiente al uso de recursos y desempeño durante el año pasado.

Pedirán comparecencia

Tras los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Macías Zambrano, afirmó que sería positivo que el auditor comparezca ante el Congreso del Estado y presente un informe sobre la situación en la dependencia.

El panista planteó que es grave que haya dudas sobre el funcionamiento del área encargada de la fiscalización de los recursos públicos y apuntó que, además de sus aseveraciones, la legisladora emecista Mirza Flores, tendría que presentar denuncias para que las áreas encargadas investiguen.

"Es una denuncia que se hizo, espero que tengan más fundamentos y sobre todo que la auditoría que se le va a practicar a la Auditoría Superior pues que arroje resultados. No hay denuncias formales de ex funcionarios o ex presidentes municipales. La Auditoría es una de las dependencias que está obligada a generar certezas y no debe haber dudas de su actuar", abundó.

Macías Zambrano dijo que analizan la petición de autorizar nuevas contrataciones para la Unidad de Vigilancia del Poder Legislativo para que cumpla con sus funciones de revisar informes de cuentas públicas y ser órgano interno de control de la ASEJ.

Por su parte, el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, Fredy Mariñez Navarro, respaldó el trabajo del auditor Jorge Alejandro Ortiz; afirmó que desde que asumió el cargo ha mejorado y transparentado el trabajo de la dependencia.

"Creo que la Auditoría Superior del Estado hace un buen trabajo y honesto. Si hay dudas que se presenten denuncias y pruebas. Todo lo que va en contra del Sistema Anticorrupción con una situación malsana genera dudas y confusión. No sé qué intereses hay detrás", concluyó.

