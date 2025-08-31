Con la finalidad de fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), realizó un operativo nocturno de búsqueda en vida, en las inmediaciones del Parque Morelos, en el corazón de Guadalajara.

El despliegue se realizó en coordinación institucional con la Célula de Búsqueda de la Policía de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y la Guardia Nacional, así como familiares e integrantes del colectivo Luz de Esperanza, quienes acompañaron de manera activa las labores en campo.

Durante el recorrido, se realizaron 20 entrevistas a personas en situación de calle, cuyos datos fueron verificados mediante cruce de información, sin obtener coincidencias positivas con los registros existentes.

Con esta actividad, la COBUPEJ deja constancia del compromiso que tiene ante la sociedad de continuar trabajando de manera interinstitucional y cercana a las familias, a fin de fortalecer la búsqueda en vida y atender de manera directa cada caso de desaparición en el Estado.

CT