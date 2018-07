Hallan 50 expedientes con presuntos robos en módulo de Semov

Hasta este lunes se han encontrado 50 expedientes de trámites de refrendo de licencias en el Módulo de la Secretaría de Movilidad (Semov) de Plaza las Torres, que serán investigados para verificar presuntos robos de los pagos por parte de los burócratas que ahí laboran. Estos documentos tienen anexadas fichas de depósitos bancarios con fechas que no corresponden al día del trámite, informó el ex director de Licencias, Gustavo Flores.



"Hemos separado 50 trámites que no sabemos todavía si a 50 les falten los pagos, sobre las reservas del caso, con fechas distintas (...) Ahorita hemos encontrado con fichas de mayo, enero y febrero".



Tras denuncias ciudadanas, este lunes este medio publicó presuntos cobros irregulares en el módulo de Semov de Plaza las Torres consistentes en la venta de recibos de pago bancarios viejos por parte de burócratas a los ciudadanos que acuden a refrendar su licencia.

Al parecer, los servidores desprendían de los expedientes ya concluidos los comprobantes para venderlos y volver a realizar el trámite, de modo que se quedaban con el dinero del pago en lugar de ingresar a la Secretaría de Finanzas.



Esto ocasionó que este lunes se llevara a cabo una auditoría que se prevé durará algunos días.

LS