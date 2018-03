Habrá más desarmes de Policías: Segob

Luego de la intervención y desarme de la Policía de San Pedro Tlaquepaque el domingo pasado, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, explicó que esta semana anunciarán más puntos del país donde se realizarán desarmes a Policías señaladas con irregularidades en su operación.

Aseguró que estas acciones forman parte del operativo denominado “Escudo Titán”, como una medida para incidir de forma más efectiva y lograr una disminución de hechos violentos.

“Esta semana daremos a conocer otros puntos del país donde vamos a hacer lo mismo, y que al margen del respeto con el cual el Gobierno de la República ve la discusión de los mandos únicos o policías únicas, y que no ha podido llegarse a un acuerdo, eso no es pretexto para que nosotros, en ejercicio de facultades constitucionales, tomemos medidas y en coordinación con los niveles de Gobierno podamos intervenir”.

Durante una conferencia en el Centro de Mando de la Policía Federal, el secretario afirmó que “la debilidad de las instituciones municipales” fue una de las causas por las que se intervino a la Policía de Tlaquepaque y que la prioridad es “auxiliar a la Policía municipal en su capacitación”, en la que participará la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado.

Adelantó que tiene que haber resultados a corto plazo y que las Fuerzas Armadas serán un factor para lograrlo.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó a través de redes sociales que en 30 días se reincorporarán “los buenos policías de Tlaquepaque” a sus labores y que habrá consecuencias para los involucrados con el crimen organizado. Sandoval argumentó que no se permitirá un incremento en las estadísticas delictivas y dijo que la prioridad es que se impulsen acciones oportunas y transparentes.

Con el desarme de la Policía de Tlaquepaque, realizado por la Fiscalía estatal, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano, se dará prioridad a la capacitación e investigación de los más de 700 elementos que forman parte de la corporación.

El comisionado de Seguridad del Estado, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, indicó que las indagatorias comenzarán con los mandos policiales, para finalizar con los elementos de tropa. Mientras esto ocurre, 400 elementos de la Policía estatal asumen las funciones de seguridad en el municipio.

Suman 54 policías detenidos relacionados con desarmes

Policías estatales se hicieron cargo desde ayer de las funciones de seguridad en Tlaquepaque. Los policías municipales volverán a sus funciones el próximo mes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Por desaparición, robo o vínculos con la delincuencia organizada, hay 54 policías municipales relacionados con los desarmes a sus corporaciones en lo que va de la presente administración, de acuerdo con información proporcionada en su momento por parte del Gobierno del Estado. El último caso fue el de cuatro elementos de Tecalitlán, presuntamente relacionados con la desaparición de tres italianos.

Junto con el último desarme de la Policía de Tlaquepaque, el domingo pasado, la Fiscalía ha intervenido 14 corporaciones desde 2014.

Después de desarmar a sus integrantes, las autoridades los someten a capacitación y evaluación en la Academia de Policía con el objetivo de reintegrar a aquellos que concluyan satisfactoriamente el proceso, de aproximadamente un mes.

De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno del Estado, la determinación del desarme puede derivar de la presunción, a través de labores de inteligencia, de que una corporación se encuentra infiltrada por el crimen organizado. También cuando se llevan a cabo hechos delictivos donde se presuma que hay corrupción.

Así, las detenciones pueden ser previas o posteriores a los desarmes. Por ejemplo, la primera en ser desarmada el 8 de diciembre de 2014, junto con Cocula, fue la Policía de Casimiro Castillo después de haber detenido a siete elementos activos que también se dedicaban al robo de vehículos.

Las siguientes corporaciones desarmadas fueron las de Unión de Tula y Villa Purificación, donde se presumía que las dependencias estaban infiltradas por el crimen organizado.

Según se informó, 19 policías de Villa Purificación y 11 más de Unión de Tula fueron entregados al Ministerio Público para ser investigados.

Otro desarme que llamó la atención fue en Teocaltiche, el 26 de enero de 2017, llevado a cabo después de detener a siete elementos activos que circulaban en vehículos mientras cargaban armamento distinto al que les habían asignado, además de granadas.

Y el 2 de febrero de ese año se intervino a la Policía de Tlajomulco, luego de haber detenido a dos oficiales señalados por privación de la libertad y homicidio de dos personas, las cuales presuntamente entregaron al crimen organizado.

En el caso de Tlaquepaque, aunque no ha habido una detención reciente de alguno de sus policías, fue la presunción de infiltración del crimen organizado la que llevó a su desarme en el contexto de hechos relevantes en la presente administración de la alcaldesa, María Elena Limón.

Por ejemplo, el asesinato en febrero de 2016 de tres policías, uno de ellos el tercer oficial al mando, lo que provocó la renuncia de su director, Martín Maldonado, quien es uno de los cuatro distintos comisarios que han pasado por la dependencia municipal en menos de tres años.

Sandoval asegura cobertura

Sin policías municipales, el Gobierno del Estado tiene la capacidad de cobertura para asumir la seguridad de San Pedro Tlaquepaque durante el tiempo que dure la capacitación de los oficiales, aseveró su titular, Aristóteles Sandoval.

“Tenemos cubierta la ciudad, somos responsables y obraremos en consecuencia en función de los ciudadanos”.

La Policía de Tlaquepaque dividía sus patrullajes en tres turnos de unos 200 oficiales (si se restan días francos e incapacidades). Y aunque fueron sustituidos por un número menor de elementos, 400 de la Fiscalía y de otras dependencias, Sandoval Díaz aseguró existe la capacidad, aunque no precisó cuántos patrullarán por turno.

Al respecto, la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, solicitó un acuerdo sobre dicha responsabilidad. “El gobernador me ha comentado que nos va a hacer llegar a la brevedad el acuerdo administrativo mediante el cual asume la seguridad pública y las funciones preventivas municipales”.

Elementos involucrados Fecha Policías intervenidas Elementos Señalamientos 08/12/2014 Cocula 2 Delincuencia organizada y peculado 08/12/2014 Casimiro Castillo 7 Robo calificado 15/05/2015 Unión de Tula 11 Delincuencia organizada 15/05/2015 Villa Purificación 19 Delincuencia organizada 01/06/2015 Pihuamo 0 Presunción de vínculos con la delincuencia 01/06/2015 Jilotlán de los Dolores 0 Presunción de vínculos con la delincuencia 01/10/2016 La Barca 1 Desaparición forzada 28/12/2016 Villa Corona 0 Presunción de vínculos con la delincuencia 26/01/2017 Teocaltiche 7 Portar armas y granadas no registradas 02/02/2017 Tlajomulco de Zúñiga 3 Secuestro y homicidio (uno por robo) 13/03/2017 Ocotlán 0 Presunción de infiltración 30/05/2017 Bolaños 0 Homicidio de líderes sociales 20/02/2018 Tecalitlán 4 Desaparición de tres extranjeros 11/03/2018 Tlaquepaque 0 Presunción de vínculos con la delincuencia Total 54

Alcaldes ven tintes electorales en desarme

El presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, manifestó a nombre de los alcaldes metropolitanos su desacuerdo sobre la manera en cómo se intervino la Policía de dicho municipio; afirman que el desarme de Tlaquepaque tuvo fin electoral. “Le pedimos al gobernador con claridad y firmeza y al PRI que no use la seguridad con fines políticos y electorales”, indicó.

Ibarra precisó que el posicionamiento está avalado por ocho municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). “Es innegable que hubo tintes políticos”, dijo, toda vez que se dieron cuenta de que integrantes del Partido Revolucionario Institucional comenzaron a operar, por varios medios, señalamientos y cuestionamientos sobre el Gobierno de la alcaldesa proveniente de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, negó que hubiera otra intención en el desarme de Tlaquepaque. “De ninguna manera, no me interesa lo electoral ni lo político, estoy seguro que ni a los alcaldes; si nos preocupara lo político con tintes electorales pues crucémonos de brazos, no hagamos nada hasta que pase el periodo electoral”.