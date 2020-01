Guadalajara redobla vigilancia en recaudadoras

Luego del asalto a la recaudadora ubicada en la zona de la vieja central camionera, el Ayuntamiento de Guadalajara reforzó la seguridad en esas instalaciones municipales, informó el alcalde Ismael del Toro Castro, quien espera que la Fiscalía Estatal dé pronto con los responsables.

El alcalde comentó que llamó su atención el conocimiento que evidenciaron los asaltantes sobre el funcionamiento de la dependencia, pues fueron directo a donde se resguardaba el recurso.

"Desde el 2016 se había solicitado el retiro de guardia de 24 horas en las recaudadoras, obviamente vamos a regresar todos los elementos de seguridad y de lo que arroje la investigación para revisar internamente si hay alguien que pudo ser factor en este robo. Es raro el conocimiento tan específico de todos esos detalles", precisó.

Añadió que el monto de lo robado ascendió a un millón de pesos, recaudados en la jornada del pasado sábado.

En otros temas, el presidente municipal refirió que están en contacto con la Comisaría de la Policía Vial, luego de las quejas de empresarios restauranteros de la zona de avenida Chapultepec que advirtieron abusos en operativos aplicados en el área. Argumentó que se busca mantener la actividad económica y vigilar el cumplimiento del reglamento de tránsito, pero sin caer en excesos.

Esperan apoyos federales para Policía Metropolitana

Aunque el Gobierno Federal prometió apoyos en especie para la Policía Metropolitana aún no hay fecha para recibir equipamiento como patrullas, uniformes y armamento, dijo Ismael del Toro. Recordó que luego de que no se etiquetaron recursos en el presupuesto federal, el secretario de seguridad, Alfonzo Durazo se comprometió a facilitar los apoyos que aún no se concretan.

GC