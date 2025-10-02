Morena Jalisco celebra un año de gobierno de Claudia Sheinbaum y siete de la 4T

Integrantes del Comité Estatal de Morena en Jalisco, encabezados por su presidenta Erika Pérez García, se reunieron con militantes y simpatizantes para conmemorar el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y siete años de que el movimiento llegó a la Presidencia de la República.

Durante el acto, Pérez García reconoció el trabajo de la militancia en la entidad y subrayó que la unidad del partido se construye desde lo local.

"La unidad se construye aquí, por eso agradezco su tiempo y al Comité Estatal por el respaldo y el trabajo realizado, a cada una de las y los regidores, presidentas, legisladores, consejeras estatales, coordinadores operativos territoriales y representantes distritales, ustedes son el cuerpo que le da vida, y el corazón que hace latir al movimiento", refirió.

La dirigente recordó que con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 se puso fin a los privilegios del poder y se colocó en el centro a quienes habían sido ignorados por décadas. Aseguró que el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador permitió implementar una política social que ha beneficiado a millones de mexicanos, y sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum garantiza la continuidad del proyecto.

“Sus primeras decisiones de gobierno lo demuestran: disciplina en las finanzas, continuidad en los programas sociales, inversión histórica en ciencia y tecnología, y la firmeza de gobernar con los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Por su parte, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, destacó los avances alcanzados en siete años de gobiernos transformadores. Recordó que tanto López Obrador como Sheinbaum han impulsado un proyecto humanista que ha sacado de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos y que ha puesto en el centro a estudiantes y pueblos originarios.

Finalmente, Pérez García aseguró que la transformación también llegará a Guadalajara y a Jalisco, donde Morena seguirá siendo, dijo, “el instrumento del pueblo para garantizar justicia, igualdad y dignidad”.

YC