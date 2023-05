Muy pronto en Guadalajara se podrá ver concluido el centro deportivo de artes marciales en la Unidad Deportiva #2 Miguel Hidalgo y Costilla en la colonia La Penal, este centro es considerado como el primer complejo deportivo en su tipo en México y América Latina y al momento se encuentra en su segunda etapa de construcción.

Como su nombre lo indica será un centro para la enseñanza de diversas artes marciales como el taekwondo, judo y karate; además contará con un programa piloto con el objetivo de posicionar las disciplinas en la comunidad y fomentar cuatro áreas disciplinares: la defensa personal de la mujer, el deporte paralímpico, el crossfit y las artes marciales.

Algunos vecinos opinaron sobre la obra en la deportiva: “Siento que ayuda a rescatar nuestros espacios públicos. Me da muchísimo gusto que se piense en nosotros y que al mismo tiempo nos inculquen otro tipo de actividades que no sean los deportes comunes como el baloncesto o el futbol; la verdad me siento muy curioso por probar suerte en este tipo de deportes”, dijo Manuel Acosta.

“Las artes marciales son un deporte muy completo, integrador, para los niños pequeños es una clave para la disciplina, yo creo que al menos para ellos será una buena oportunidad de desarrollo y creo que es una gran idea”, expresó Sergio Mendoza.

“Creo que fomentar las artes marciales, primordialmente la defensa personal en las mujeres, nos ayuda a garantizar la seguridad, pero sobre todo la disciplina y el deporte, no hay que verlo como un medio de violencia, sino un medio para la paz enfocado directamente en el deporte. Me parece muy curioso, siempre he querido tomar un taller similar, pero creo que tiene mucho futuro también el crossfit y que al mismo tiempo consideren a las personas con capacidades diferentes, me parece muy importante recalcar que todos y todas podemos hacer deporte", sostuvo Mayra Andrade.

“Ojalá sea un espacio para todas y todos, la verdad diversificar los deportes y recuperar el espacio garantiza la buena salud y la seguridad en nuestro vecindario, sobre todo con un centro que proyecta ser uno de los más importantes en el país. Imagínate el impacto que puede tener en las juventudes. Jalisco tiene grandes iconos en el deporte y yo creo que con escuelas importantes podremos seguir generando más estrellas o al menos grandes medallistas en los olímpicos, no sé, mira el nivel de inspiración que puede provocar es ilimitado”, señaló Beatriz Solis.

El CEDAM contará con un cuerpo multidisciplinario integrado por nutriólogos fisiatras, médicos deportivos, así como entrenadores especializados en cada una de las disciplinas.

El complejo también incluye espacios como vestíbulo, gimnasio, unidad de servicios médicos, salones, una cafetería y zona de gradas, en total las instalaciones constan de una inversión de 60 millones de pesos, 25 millones fueron destinados para la primera etapa y 35 serán destinados para la conclusión de la segunda.

