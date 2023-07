En la colonia Brisas del Nilo el alcalde de Guadalajara en el parque lineal, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro presentó el Foro Emprende Mujer iniciativa dirigida a las mujeres tapatías, en la que se imparten talleres, mentorías y conferencias en diferentes colonias de la ciudad.

Su principal objetivo es brindar capacitación, motivación y empoderamiento a las mujeres de Guadalajara para que puedan iniciar sus propios negocios o fortalecer sus emprendimientos existentes.

Este foro fue lanzado en el año 2022 y hasta la fecha ha beneficiado a más de dos mil personas.

Lemus destacó a las mujeres en Jalisco que ahora han generado nuevas empresas en la Entidad, esto según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Alrededor del 40% de las nuevas empresas que se generan en Jalisco son encabezadas por mujeres este dato del IMSS es extraordinario, ya conocen los apoyos que estamos dando, económicos, también los apoyos para que no batallen con los trámites y demás, hay algo adicional que probablemente ustedes no ven en la dinámica de crear una empresa y que tiene efecto multiplicador en la sociedad, no solamente es el factor económico, es importante, los ingresos, empleos que generan en Guadalajara y Jalisco, el efecto adicional en el que muchas mujeres son el pilar de la manutención de sus casas y eso es lo que está pasando, esa es la realidad, aportan o son el pilar, eso tiene efecto adicional, con lo que piensan los hijos de lo que hacen, gracias a mi mamá o abuelita, pudieron pagar mi educación y nos sacaron adelante con su negocio, ese es un gran ejemplo en la generación de valor”, señaló.

La actividad es impulsada por la Coordinación General de Desarrollo Económico del Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Emprendimiento.

Fabiola Hernández, Directora de Emprendimiento, explicó que el Foro Emprende Mujer se enfoca en llegar a diversas colonias de Guadalajara para brindar capacitación, asesoría y servicios a las mujeres emprendedoras.

“Es lo que hemos estado haciendo apoyando a las mujeres, construyendo programas para todas ustedes, lo que hacemos es acercarnos a sus colonias, no están olvidadas, y por eso nos acercamos a las colonias en donde viven ustedes, en donde están sus negocios y tienen sus casas, para decirles que tenemos cursos, capacítense, tenemos apoyo del Instituto de la Mujer, del Instituto de las Juventudes, de Padrón y Licencias de espacios abiertos y lo que venimos se los traemos, para que no tenga que trasladarse, hasta otras dependencias, y hemos beneficiado a más de 2 mil mujeres y eso nos da gusto, son muy participativas”, manifestó.

En el evento de hoy en Brisas del Nilo, participan activamente dependencias como el Instituto Municipal de las Mujeres (InMujeres GDL) y la Dirección de Padrón y Licencias, para facilitar diversos servicios municipales a las mujeres asistentes.

InMujeres Guadalajara ofrece información sobre la atención y apoyos económicos disponibles para mujeres tapatías que enfrenten situaciones de violencia.

Además, con la plataforma Digitrámite se busca facilitar el inicio de trámites de licencia en giros A y B, con una política pública basada en la confianza y el fomento del desarrollo de nuevos negocios en el municipio.

Lemus Navarro enfatizó el papel transformador y socialmente significativo que representa el empoderamiento de las mujeres como emprendedoras.

Al finalizar se realizó el taller “Liderazgo adaptativo para la gestión de resultados”, por parte del especialista Marco Antonio Hernández López.

MF