Una nueva Colmena se suma hoy a Guadalajara con el objetivo de mejorar el tejido social y de que los vecinos de 12 colonias se apropien del espacio público.

Se trata de la Colmena de Balcones del Cuatro, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre, al Sur del municipio, con la cual se pretende integrar la convivencia y participación de toda la comunidad por el bienestar colectivo, a través de alternativas culturales, educativas, de atención y salud integral y de la concientización del medio ambiente.

Las otras dos Colmenas se encuentran en Oblatos y en Rancho Nuevo.

La coordinadora de Construcción de la Comunidad, Andrea Blanco, dijo que con dicho sitio se busca beneficiar a poco más de 42 mil personas que habitan en las colonias Torres España, Revolucionaria, Polanquito Oriente, Polanco, Nueva Santa María, Los Colorines, Lomas del Pedregal, Lázaro Cárdenas, La Mezquitera, Dr. Valentín Gómez Farías y Arboledas Sur.

Karen González, quien es directora de los Centros Colmena, destacó la participación de los habitantes para abonar a la apertura de este nuevo espacio, construido en una zona rehabilitada para su implementación.

“El objetivo es construir un lugar digno donde las personas tengan mejores espacios y posibilidades de conectar con otros, así como con proyectos de la sociedad civil y con universidades”, dijo la funcionaria.

Balcones del Cuatro ya tiene su propia Colmena

Laura Alicia González es vecina de la Colonia Balcones del Cuatro, en Guadalajara, y para ella, el haber comenzado la construcción de la Colmena que el Ayuntamiento de Guadalajara impulsa en el polígono le ha cambiado la vida. Si bien anteriormente existía una cancha y una área de usos múltiples, comentó que la zona no era comúnmente visitada y era utilizada por pandillas.

Sin embargo, desde que comenzó la construcción de la Colmena y conforme fueron avanzando los trabajos, cada vez más personas, niños, niñas y jóvenes acudieron a hacer uso, por ejemplo, de la cancha y del área de skate. Entonces, decidió emprender un pequeño negocio de dulces y botanas que rápidamente empezó a crecer.

Hoy, dijo, se siente muy contenta de ver este espacio convertido en una realidad, no sólo porque su pequeño emprendimiento se mantiene, sino porque ha dado un cambio de vista a la colonia y representa un sitio de convivencia para las personas vecinas, tanto de Balcones del Cuatro como de las colonias vecinas.

“Estoy muy emocionada de que ya se inaugure la Colmena. Me parece que va a favorecer porque los niños y los jóvenes ya van a tener muchos talleres, para que puedan dejar otras cosas; de hecho, mi hija va a poder dar uno. Al principio me daba nervios ver lo que iba a hacer el Ayuntamiento porque no hallaba yo forma, pero ya ahorita que lo veo sí está quedando muy padre”, destacó la mujer.

Marichuy Escareño es vecina de la Colonia Lázaro Cárdenas, colindante a Balcones del Cuatro. Desde hace tiempo acudía a la zona a practicar zumba; sin embargo, dijo, el área donde lo hacía no estaba en las mejores condiciones.

Hoy, al ver que podrá hacerlo en la Colmena de Balcones del Cuatro, se dijo gustosa y emocionada de poder comenzar, pues según el proyecto, su grupo podrá practicar en la terraza que se ha dispuesto en la construcción principal, con más seguridad y más luz; ahora, añadió, espera que se sumen muchas más personas a disfrutar de las actividades que ahí se impartirán.

“Todo está realmente mejorado. Era un desastre, un basurero, había mucha suciedad. Ahorita se ve muy bonito, ha sido un cambio total el que se ha dado. Me fascina la idea de que vaya a haber tantos talleres. Voy a venir con más ganas porque el ejercicio es primero, pero nunca imaginé que la Colmena fuera a quedar así de bonita”, destacó Marichuy, quien añadió que los vecinos están comprometidos a cuidar y vigilar que el espacio siempre se mantenga en buenas condiciones.

Invitan a los cursos de verano

La Dirección de Cultura, por ejemplo, brindará en sus siete casas de cultura en el municipio actividades culturales y artísticas para niñas, niños y jóvenes de seis a 16 años de edad, en un horario de 10 de la mañana a la una de la tarde. De la misma forma, se ofertarán talleres de fomento a la lectura en las distintas bibliotecas de la Perla Tapatía.

Todos los cursos y talleres son gratuitos, y para conocer más de ellos se puede acudir a cualquiera de las casas de cultura y bibliotecas del municipio, así como en Facebook (Cultura Guadalajara) y Twitter (@ CulturaGdl ).

"Esto favorece los vínculos entre las personas, y así se abona a la construcción de comunidad"

-Andrea Blanco, coordinadora de Construcción de Comunidad. EL INFORMADOR/ Archivo

Van por dos Colmenas más

Hoy ya son tres las Colmenas inauguradas en lo que va de la actual administración municipal; sin embargo, aún hay más en puerta.

De acuerdo con la directora de los Centros Colmena, Karen Gutiérrez, están en puerta dos centros más para seguir abonando a la reconstrucción del tejido social, y uno de ellos es la Colmena que se ubicará en el Mercado Libertad, también conocido como el Mercado de San Juan de Dios.

Lo que se busca con este espacio es generar una intervención en las colonias aledañas a este espacio.

Otra Colmena en puerta es la que se encontrará en la zona del Parque Agua Azul, la cual buscará, además de ofrecer talleres para impulsar la reconstrucción del tejido social, ser un concepto que incluya el paisajismo, para recuperar el ambiente que tuvo precisamente ese lugar, cuando se comenzó con los proyectos de agua de la ciudad relacionados con el río que corría por la zona.

Telón de fondo

Bajan delitos en las colonias

Las Colmenas son parte de un proyecto iniciado en Zapopan durante la administración del entonces alcalde, Pablo Lemus Navarro, con el objetivo de recuperar espacios públicos, abonar a la reconstrucción del tejido social, erradicar la violencia y alejar a los menores de las actividades delictivas.

Por ejemplo, el 26 de enero de 2022, este medio de comunicación publicó que en las colonias Miramar, San Juan de Ocotán y Villas de Guadalupe, lugares donde se encuentran instalados los Centros Comunitarios Colmena, se había registrado una baja de los delitos de fuero común, como robo a casa-habitación, robo a personas, lesiones dolosas y robo al interior de vehículos, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Desde la inauguración de la Colmena en Miramar, en 2017, y hasta entonces, el robo a vehículos bajó 82%; los homicidios dolosos, 71%; el robo a casa-habitación, 69%, y el robo a personas, 62 por ciento.

El robo al interior de vehículos había bajado entonces 27%, mientras que las lesiones dolosas se redujeron un 23%. La tendencia a la baja también se había replicado en la Colmena de San Juan de Ocotán y en Villas de Guadalupe.

"Impulsamos las Colmenas para generar cohesión social a partir de clases, talleres y deportes, logrando disminuir los índices delictivos de las colonias donde se instauraron"

-Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara. EL INFORMADOR/ Archivo

Colmenas benefician a miles de tapatíos

Las Colmenas instauradas en Rancho Nuevo y Oblatos, en Guadalajara, han sido un éxito para las colonias que las albergan, según han considerado las autoridades tapatías.

De acuerdo con la directora de estos centros del Ayuntamiento de Guadalajara, Karen Gutiérrez, al mes, en promedio, reciben cada uno de estos espacios a mil personas en promedio, lo cual, dijo, representa a mil personas que aprovechan sus talleres y, en general, se apropian del espacio público destinado para fomentar la construcción de comunidad.

Señaló que, en su mayoría, son mujeres quienes acuden a las distintas actividades y talleres, quienes además se acompañan de sus hijas e hijos aprovechando los diferentes cursos que se ofrecen en las Colmenas, lo que favorece a la convivencia de los núcleos familiares.

De acuerdo con Karen Gutiérrez, en Rancho Nuevo, una de las temáticas que más han interesado a la colonia ha sido la de la agricultura urbana, gracias a que esta Colmena representó un espacio donde las mujeres de la comunidad dedicadas a ello pudieron reforzar su grupo para compartir sus saberes, llevando hoy a decenas de personas sus cursos sobre huertos urbanos, herbolaria, lombricomposta, entre otros. La directora también destacó el apoyo que han tenido de parte de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guadalajara.

Por su parte, la coordinadora de Construcción de Comunidad de la alcaldía, Andrea Blanco, destacó que, en este espacio, inaugurado apenas en marzo pasado, se ha logrado atraer a las juventudes del polígono de Oblatos, donde se encuentra la segunda Colmena instaurada en el municipio y beneficia a las colonias aledañas.

“En esta Colmena las clases de ballet que tenían años existiendo, el profesor de Zumba que también tenía años impartiendo clases en la explanada, hoy tienen un espacio digno para poder llevar a cabo estas actividades y nutrir en conjunto la oferta que se brinda en esta Colmena”, destacó la coordinadora.

Es esto, dijo, precisamente lo que favorece los vínculos entre las personas, y así se abona a la construcción de comunidad, concepto que le ha dado ese éxito a estos espacios que ahora se implementan en Guadalajara, tras el ejemplo impulsado en Zapopan en las dos administraciones pasadas.

El taller “Mis manos hablan” es una de las muchas opciones de la Colmena de Rancho Nuevo, en Guadalajara. EL INFORMADOR/ Archivo

