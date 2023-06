Rescatistas, activistas e integrantes de diversos colectivos de protección animal se reunieron en punto de las 11:00 horas en el Congreso del Estado de Jalisco para manifestarse en contra de los abusos y los casos de maltrato que acontecen dentro de los albergues y perreras del área metropolitana de Guadalajara, recalcaron los manifestantes que el objetivo es visualizar la violencia, la falta de transparencia y la ausencia de procedimientos clínicos correctos.

Los marchistas enfatizaron que con este movimiento apoyan a la marcha que acontece en la Ciudad de México a favor de reformar el artículo 73 para la creación de una Ley General de Protección Animal y el artículo 4 para determinar a las criaturas como “seres sintientes”, ambos esfuerzos también se suman a la iniciativa de concluir con las matanzas en el país con el programa “Cero muertes en antirrábicos”.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

“Estamos hartos de estar como amortiguadores entre la irresponsabilidad de las perreras que matan por miles y hartos de la irresponsabilidad de la gente que los abandona o los reproduce sin hacerse responsables. Las perreras no tienen transparencia, no atienden o mal atienden. Debería de haber cámaras, micrófonos, porque no les dan de comer, no hay refugio, no hay resguardos dignos, no les dan atención veterinaria, aunque lo digan no es cierto y los terminan sacrificando”, comentó Consuelo Salinas, miembro representante del colectivo Yo Hablaré por Ellos.

Cerca de cien marchistas se manifestaron en el Congreso del estado he hicieron un recorrido alrededor de la Plaza de la Liberación, la rotonda de los hijos ilustres camino a presidencia de Guadalajara y la plaza de armas para volver al punto de encuentro, al paso de las Calandrias impulsadas por equinos entonaban “maltrato animal” y otras consignas para hacer conciencia, pues argumentan que el proyecto de modernización está abandonado y no deberían estar operando según el reglamento bajo altas temperaturas.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

Además de unirse a las iniciativas propuestas desde la Ciudad de México solicitan que en Guadalajara y Jalisco se obedezca conforme la ley y se castigue el maltrato animal con severidad, indicaron que buscan también una mesa de trabajo con el respectivo consejo para elaborar una política pública y un manual de protocolos para el primer respondiente con tal de garantizar el trato digno de todos los animales.

“Estamos buscando un plan de política pública, un manual de socializar, un manual de protocolos de primer respondiente con la policía en el lugar de los hechos para que no se pierda la flagrancia, las evidencias, para denunciar en el lugar de los hechos, para que el call center de emergencias les dé instrucción de actuar y se resguarde todo y sean transportados en un lugar seguro con trato digno y haya difusión para la adopción o sus dueños puedan hallarlos”, concluyó la activista.

FS