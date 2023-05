Tras una semana en que la ciudad de Guadalajara fue sede de los Juegos Deportivos de Bomberos 2023, este mediodía terminaron las competencias con clausura y carrera vertical en el Hotel Riu, donde la corporación local fue la líder en el medallero con 55 medallas en total, 15 de ellas de oro.

En segundo lugar quedó Zapopan, con 34 medallas, 20 de ellas de oro; Protección Civil y Bomberos de Jalisco con 15.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, destacó que estos juegos sirvieron para que los rescatistas convivieran de una manera armónica fuera de las emergencias.

“Ha sido una semana increíble, ha sido cansado, también han sido momentos de mucha tensión y es una semana que nos ha permitido convivir con mucha gente que convivimos pero en situaciones de emergencia en incendios, inundaciones, desastres, en la ciudad o afuera, fue todo con un ambiente de camaradería se pusieron a prueba física y mental de los equipos que forman parte de las delegaciones que estuvieron participando, tuvimos gente de diferentes parte de Jalisco, también tuvimos competidores del estado de Colima y estamos contentos porqué fue una buena participación del personal, y en siguientes ediciones se sumaran más e incluso a nivel nacional”, explicó.

Además, Ramírez López destacó que esta actividad sirve como entrenamiento para los Juegos Latinoamericanos de Policía y Bomberos en noviembre.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Agustín Herrera Barrios, segundo oficial bombero de Guadalajara, uno de los máximos ganadores de la competencia con un total de seis medallas ganadas, tres de ellas en primer lugar, explicó su preparación y las disciplinas que domina.

“Tengo 25 años compitiendo las carreras verticales desde hace tres años y nos ha ido bien en estos años y competencias, tengo preparación desde meses antes y tres meses a la semana hago escalinatas. Me llevo tres medallas de oro, dos de bronce y un segundo lugar; una de las de oro fue en la Carrera Vertical que fue el mejor tiempo 7 minutos 46 segundos, otro de los oros fue en superbombero que fue el también el mejor tiempo de todos dos minutos 23 segundos“, dijo.

Alejandra Elizabeth Ávila Díaz, brigadista de Zapopan, se llevó siete medallas de la categoría femenil, que dedica a su hija de cuatro años, espera pronto destacar en Latinoamericanos y también ir a mundiales.

“En toda la semana me llevo siete medallas, me siento muy bien, estoy muy contenta, de diferentes disciplinas y que son las más importantes que son las competencias de bomberos y representando a las mujeres que somos poquitas y poco a poco somos más. Tengo poco de ser mamá, son cuatro años de que nació mi hija, siempre me gustaban las competencias y ahora que tengo a mi niña y todo lo que trabajo, va por ella, mi pareja, mis papás y que siempre están al pendiente, ellos son mi fuente de inspiración, también darle un ejemplo de que ella como mujer puede lograr muchas cosas, puede ser independiente, y que no hay profesiones que estén limitadas a un género”, indicó.

EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA