En plena hora pico, en los alrededores del primer cuadrante del Centro Histórico, locatarios y peatones usuarios de la vialidad afirman no haber visto a miembros de los equipos de inmovilización, exponen que desde que empezó la campaña, en algunas calles aún permanecen las violaciones al reglamento de tránsito .

Desde que comenzó junio se anunció que serían aplicados los inmovilizadores a los reincidentes en infracciones al reglamento de tránsito, particularmente a aquellos que violen los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad, en doble fila, en parqueaderos de bicicletas, en línea amarilla y espacios reservados para ambulancias; sin embargo, tras una campaña de concientización aún se perpetúan los infractores. Peatones y dueños de locales aseguran ver pocas acciones por parte del grupo de inmovilización.

“Tengo días que no los veo, al principio si pasaban, pero ya no, últimamente ha habido mucho movimiento, hay bastante tráfico y se estacionan autos estorbando los camiones o los accesos, y nada, aun a esta hora que se llena mucho no he visto que pasarán y he estado todo el día”, señaló Susana Navarro dueña de un local entre la calle Pedro Loza y Juan Manuel.

A lo largo de la vialidad se podía observar hasta 4 vehículos estacionados en línea amarilla y vehículos de carga bloqueando la vialidad hasta concluir sus labores en zonas no permitidas para ello. El exceso de actividad ha entorpecido al transporte público y en algunos casos han obligado al transeúnte a bajar de las banquetas.

“No he visto que hayan pasado, ni me ha tocado ver a uno colocando un inmovilizador, por esta parte hay mucho movimiento, sería bueno que vinieran hace mucha falta y ayudaría bastante, pero si, por acá, no han pasado”, dijo Diego López, comerciante ubicado en los cruces de Juan Manuel y González Ortega.

No muy lejos de la zona, otro camión de carga, sin que hubiera zona de descarga o tienda a la cual surtir mercancía, se detuvieron estorbando la vialidad para acomodar sus productos, los claxons no se esperaban para sonar y luego continuar con su trayecto, aun así el vehículo permaneció un largo rato.

“Acá harían su domingo, anunciaron mucho que iban a aplicar sanciones, pero aquí no había mucho movimiento, a veces los veo entre la rotonda y presidencia, pero están quietos”, compartió Alicia Gómez.

Al momento los inmovilizadores son aplicados a los conductores reincidentes de cometer infracciones en cuestiones de estacionamiento, mientras no sea su segunda infracción, el usuario sólo recibirá una amonestación de advertencia y su multa que actualmente consta de 415 pesos.

OA