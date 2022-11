Luego de de las caravanas de motociclistas registradas la noche de este 31 de octubre en el marco de las celebraciones de Haloween, en las cuales decenas de conductores (algunos con máscaras) circularon a alta velocidad por diversos puntos de la ciudad para infringir pánico entre la ciudadanía, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aseguró que desde el municipio “irán con todo contra ellos”.

"No podemos soportar a esta bola de vándalos que andan en motocicletas circulando sin placas, ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos hasta armados"

El munícipe recordó que estos motociclistas suelen circular también los fines de semana cerrando vialidades, y que incluso se tienen reportes de que circulan armados y robando personas a su paso, por lo cual desde la Comisaría de Guadalajara se facultará a sus policías para que puedan detenerles para su revisión cuando estas caravanas sean detectadas en el municipio, a partir de la aprobación de la nueva Ley de Movilidad del Estado.

“Le vamos a entrar todavía más duro, no sólo con la Policía Vial, le vamos a entrar también desde la comisaría porque no podemos soportar a esta bola de vándalos que andan en motocicletas circulando sin placas, ingiriendo bebidas alcohólicas y algunos incluso hasta armados. No podemos soportarlo porque están poniendo en riesgo a la ciudadanía, y la Policía de Guadalajara va a actuar”, señaló.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a los números de emergencia, tanto el paso de estas caravanas como las publicaciones en redes sociales donde suelen organizarse, con la finalidad de detectarlas y detenerlas a su paso. “Estas marchas del terror las tenemos que apagar entre todos, por su puesto es una tarea de los gobiernos, pero pedimos también que la ciudadanía nos ayude”, dijo.

Aseveró que ya se realizan estrategias de acción desde el C5 municipal para conocer sus rutas habituales y sorprenderles, a fin de comenzar a inhibir este tipo de prácticas. “Creánme que poco a poco vamos a ir inhibiendo este tipo de marchas de motociclistas que más bien parecen manifestaciones de delincuentes”, añadió Lemus Navarro.

Por último, el munícipe celebró que en este sentido la nueva Ley de Movilidad del Estado obligue a los establecimientos que ofrecen motocicletas a que estas salgan de los negocios ya emplacadas y registradas, pues el que sean vendidas sin control alguno solo abonan a que incremente la incidencia delictiva por la facilidad que da a los delincuentes para adquirirlas y abandonarlas cuando cometen algún ilícto.

Esta mañana la Secretaría de Seguridad dio a conocer que a partir de diversas acciones de vigilancia implementadas por la Policía Vial en coordinación con autoridades municipales, la noche de ayer oficiales aseguraron 112 motocicletas en el marco de estas “caravanas del terror” por diversas irregularidades, y emitieron 173 folios por diferentes faltas a la Ley de Movilidad.

JM