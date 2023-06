El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, advirtió que el Gobierno Municipal endurecerá las medidas de sanción a aquellos que sean sorprendidos haciendo mal uso de los 234 puntos limpios dispuestos en la ciudad, con hasta 48 horas de arresto administrativo.

Refirió que uno de los grandes problemas en el servicio de recolección de basura en el Municipio es el mal uso que la población le da a los puntos limpios, como si estos espacios fueran para dejar sus bolsas de basura y no contenedores para separación de residuos.

“La gente se queja, pero no es corresponsable ni solidaria con la ciudad, necesitamos la colaboración de la ciudadanía para tener la ciudad. Es trabajo del gobierno y es la corresponsabilidad en la ciudadanía, que no hagan este tipo de cosas que dañan la imagen de la ciudad, los Puntos Limpios son lugares para poder hacer separación de residuos, no para dejar bolsas de basura”.

Para detectar a quienes hacen mal uso de esos sitios, afirmó que se comprarán más de 180 cámaras de video vigilancia que se dispondrán en aquellos puntos limpios sin observanción, para sancionar a quienes hagan mal uso de los espacios.

En el pasado mes de marzo, el director de Aseo Público del Ayuntamiento tapatío, Fernando Gutierréz Santos, comentó que sólo el 30 por ciento de los puntos limpios instalados en Guadalajara son utilizados correctamente por la ciudadanía, en ellos no se deja basura afuera de los buzones, ni se revuelven los desechos conforme a lo marcado por cada uno de los contenedores.

Mientras que, de julio 2022 a marzo 2023, la Comisaría de Seguridad de Guadalajara detuvo a 14 personas por hacer uso incorrecto de los puntos limpios, los cuales han realizado trabajos de servicio comunitario para remediar la falta.Acorde a los artículos 15 y 16 del Reglamento de Justicia Cívica de Guadalajara, el dañar estatuas, postes, arbotantes o causar daños en calles, parques, jardines, plazas o lugares públicos tiene una sanción de 30 a 40 UMAS, entre los tres mil 112 y cuatro mil 149 pesos, o trabajo comunitario o arresto.

En el caso de la contaminación de vías o sitios públicos o privados, arrojar animales muertos, escombros, basura, desechos orgánicos, sustancias fétidas, inflamables, corrosivas, explosivas, tóxicas o similares, las multas van desde las 200 hasta las dos mil UMAS, entre los 20 mil 748 y los 207 mil 480 pesos, o arresto de 24 a 36 horas.