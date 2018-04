Gobierno estatal no es parte del juicio por el predio "La Presa": López Lara

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó a medios de comunicación esta tarde que el gobierno del estado no es parte del juicio del predio de “La Presa”, en disputa entre el Aeropuerto de Guadalajara y los ejidatarios de El Zapote, pues este es un asunto de competencia federal.

Lo anterior luego de las acusaciones de algunos ejidatarios en las que se señalaba que el gobierno estatal se encontraba de parte del Aeropuerto de Guadalajara, sin embargo, López Lara manifestó que el gobierno siempre estará del lado de la legalidad y buscará en todo momento preservar el estado de derecho de todos los ejidatarios de la entidad.

“Si en este caso a los ejidatarios no les fue favorable la resolución no es un tema del estado, porque el gobierno del estado no es parte del Juicio, el gobierno del estado lo único que quiere es que a los ejidatarios se les pague lo justo, que se les respeten sus tierras y esa es la parte que estaremos trabajando, siempre del lado de la verdad absoluta y sobre todo del lado de la certeza jurídica”, expresó el secretario general.

Este viernes López Lara sostuvo una reunión con una comitiva representante de los ejidatarios en la que ambas partes expusieron sus puntos y luego de la cual se determinó que el gobierno estatal llevará a cabo las gestiones necesarias para que los inconformes puedan entablar una negociación con la federación en la Ciudad de México respecto al predio de “La Presa”, que de acuerdo con el Aeropuerto de Guadalajara, es propiedad del gobierno federal.

Lo anterior, luego de la protesta que nuevamente llevaron a cabo los ejidatarios esta mañana en el predio mencionado, para manifestar su inconformidad ante la situación pues ellos aseguran tener los documentos necesarios para acreditar la propiedad de dicho terrenos.

“La Presa” es un terreno distinto al inmueble en el que fue construido el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara por el que continúan las negociaciones entre los ejidatarios y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues a pesar de las negociaciones no se ha podido llegar a un acuerdo respecto al pago de sus tierras.

Sobre este último tema, los inconformes adelantaron también que el próximo lunes realizarán una mega protesta en la que nuevamente tomarán las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara, para continuar con las manifestaciones que regularmente llevan a cabo en exigencia del pago justo de dicho terreno.

JA