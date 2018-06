Gobierno de Jalisco acuerda con Autotraffic; les pagará 26 MDP

Después de meses de negociaciones, el gobierno del Estado ya llegó a un acuerdo con la empresa Autotraffic, encargada del programa de fotoinfracción, a la cual se le pagarán 26 millones de pesos por concepto del equipamiento, informó hoy el subsecretario de Planeación, Administración y Finanzas, Mauricio Gudiño.



"El posicionamiento del gobierno del Estado fue muy firme, lo único que teníamos de margen para negociar el pago del equipamiento, que son los radares y el resto del equipo, la Comisión de Adquisiciones del estado había sido muy clara con un servidor, sólo me había autorizado un pago de finiquito por 26 millones de pesos".



Dijo que el Ejecutivo está actualmente en el proceso de transición para que todas las máquinas que marcan las fotoinfracciones queden en propiedad del Estado.



El equipo consta de 50 cámaras y no se prevé la adquisición de más equipo para instalación.



"Quien está administrando ya el programa es el Instituto de Movilidad, a partir de la quincena pasada. Esta será la primera quincena que paguemos ya a los trabajadores de parte del gobierno del Estado, y estamos terminando el proceso de transición para que el instituto tenga el 100% de la operación".



Todavía no se realiza el pago, sin embargo, no se le pagará más de los 26 millones de pesos acordados, pese a que la empresa había denunciado adeudos de parte del Gobierno del Estado.



"La empresa pedía lucro cesante, que el gobierno del Estado jamás iba a aceptar".



Manifestó que se realizará la contratación de un director y dos auxiliares, los cuales serán los responsables de llevar la operación del programa. Actualmente, el programa tiene 50 empleados.



El funcionario señaló que cada año, el programa de fotoinfracción recauda 400 millones, de los cuales 120 millones se destinan a la operación del propio esquema. El resto de ese dinero será aplicado a diferentes programas de movilidad.

