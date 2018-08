Freno del gobernador a tarifa solo “patea el balón”: Kumamoto

El incremento al costo de la tarifa del trasporte no será viable mientras no estén en operación aspectos como el prepago, trasbordo e integración del nuevo sistema de trasporte público; aseveró el diputado independiente, Pedro Kumamoto, quien apuntó que la decisión del gobernador de frenar el aumento a nueve pesos con 50 centavos para la ruta- empresa, no soluciona el problema de fondo. El legislador consideró que el servicio a los usuarios no ha mejorado, con la puesta en circulación de las primeras rutas troncales y complementarias.

“La certificación de ruta empresa no está significando mejoras sustanciales, no hay prepago generalizado del cual se supone podríamos ser beneficiarios quienes utilizamos el transporte. Alcanzo a detectar incluso que están pateando el balón para que se acabe la administración y heredar el problema”, señaló.

El legislador argumentó que se debe recordar que la movilidad no es un negocio sino un derecho que el estado concesiona a particulares. Agregó que tiene que haber diálogo entre transportistas, usuarios y autoridades para consolidar mejoras en el servicio.

Kumamoto planteó que se debe analizar la viabilidad de que el estado pueda recuperar el control de más rutas, pues actualmente el Sistema de Tren Eléctrico Urbano es el servicio mejor evaluado y lo opera el estado.

