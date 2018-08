Seguiremos defendiendo al usuario del transporte público: Aristóteles

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, señaló que ante la falta de compromiso de los transportistas y el poco avance en la transformación del servicio al modelo del Ruta-Empresa, el gobierno estatal no aceptará un aumento en la tarifa y seguirá defendiendo al usuario.

"Créanme que aunque nos queden cuatro meses, son cuatro meses que vamos a seguir defendiendo al usuario, y seguir promoviendo e impulsando a los buenos transportistas que quieren trasladarse al modelo Ruta-Empresa".

Ayer el Comité de Validación Tarifaria aprobó el aumento a la tarifa de transporte urbano, de nueve a 9.50 pesos, para las empresas que operan bajo el modelo de Ruta-Empresa.

Sandoval Díaz indicó que, aunque el comité tiene autonomía, el Poder Ejecutivo tiene facultades y atribuciones, por lo que no permitirá este incremento y la resolución no será publicada.

"El compromiso fue terminar con la transición Ruta-Empresa, cuando menos 12 rutas más, y apenas llevamos cuatro. No se ha cumplido el compromiso total y en ese sentido no podemos admitirlo porque no salvaguarda el bien social, al momento de que no hay una transformación que beneficia al usuario".

Manifestó que es de reconocer a los transportistas que han actuado con la responsabilidad y compromiso social, e invitó a los que faltan a que lo hagan, pues no se autorizará un alza a la tarifa mientras no haya un mejor servicio y una migración al modelo que ya ha dado resultados favorables en ciudades medias como Puerto Vallarta, Tepatitlán y Lagos de Moreno.

"Primero, el compromiso fue avanzar con la transformación del transporte Hombre-Camión- a Ruta-Empresa, y la verdad es que ha sido mínimo, esperamos que en estas semanas se vea la voluntad, la disposición, y en ese sentido, evaluar el servicio que se está dando a los usuarios".

