Para dar confianza a sus “clientes” y engancharlos, el líder de la empresa inmobiliaria de AJP utilizaba camionetas blindadas.

De acuerdo con los afectados, los vehículos eran usados “para recoger a las personas que efectuarían inversiones millonarias”, de modo que no las fueran a robar en el camino y su dinero, en efectivo, estuviera seguro.

Además de supuestos pagarés que les firmaba, Luis Oswaldo mostraba las fotos con el gobernador de Jalisco, alcaldes, deportistas, artistas y futbolistas.

“Uno decía: ‘No se va a fregar al gobernador, ¿verdad?’ Por eso confiamos”, compartió una de las víctimas.

Los intereses mensuales también eran otro gancho: los plazos iban desde el 1.5% hasta el 3 por ciento. El monto mínimo para ingresar eran 100 mil pesos.

“Queremos que revisen las cuentas de su esposa, sus hijos, hermanos, sus sobrinos”, comentó Sofía, otra de las perjudicadas.

Empresa inmobiliaria hizo fraudes millonarios a familias completas

La confianza que logró establecer la empresa inmobiliaria AJP, del ahora fallecido Luis Oswaldo, logró defraudar a familias completas, quienes perdieron todo su dinero y patrimonio. Un ejemplo es la familia de Sofía, que tenía aproximadamente seis millones de pesos invertidos, entre ella y sus tíos. Entraron al negocio por la recomendación de un familiar, que tenía 22 años participando con la empresa inmobiliaria.

Sergio y su esposa invirtieron cada uno 300 mil pesos, recibiendo cada mes cuatro mil 500 pesos de intereses. A su hijo lo engañó con varios pagos de una casa. Mientras que Julián, su hermana y su esposa son otra familia defraudada; ellos invirtieron poco más de cuatro millones de pesos.

Luis Alberto Güémez Ortiz, especialista financiero y catedrático de la Universidad Panamericana (UP), remarca que las inversiones no bancarias siempre tendrán un riesgo, por lo que se debe confirmar bien la información. “Hay gente que cae en trampas por redes sociales por no documentarse con las fuentes adecuadas, se debe preguntar mucho en qué se está invirtiendo y ver qué evidencias hay”, dice el catedrático.

También recalca que las inversiones en bienes raíces regularmente son seguras, pero también hay muchas empresas o personas que se aprovechan para engañar a la gente. “Hay que tener mucho cuidado, si nos invitan a participar en una empresa de bienes raíces hay que verificar quién está detrás, checar si tiene estados financieros dictaminados y verificar que sea una empresa reconocida en el mercado”, añadió. El especialista remarcó que invertir en cualquier instrumento siempre implicará un riesgo.“No hay atajo, no hay truco, si te pagan poco rendimiento lo más probable es que tenga poco riesgo”, comentó.

TESTIMONIOS

Le roban medio millón de pesos

Tenía apenas unos meses, pero le robó medio millón de pesos

Sofía comenzó a invertir su dinero en la inmobiliaria AJP apenas en abril pasado. Fueron 550 mil pesos invertidos a un plazo de seis meses, por los cuales Luis Oswaldo le pagaba 11 mil pesos mensuales.

Para ella todo era ganancia, pues el hombre le aseguraba que podía retirar su dinero cuando ella quisiera, con simplemente avisar 30 días antes. Lo perdió todo.

“Cuando los inviten a una inversión revisen bien todo, no caigan. Hay que verificar de cualquier forma que sea real”, aconseja.

Invierten ahorros

Confiados en que su hijo hacía negocios “confiables” con Luis Oswaldo, Sergio y su esposa decidieron invertir en diciembre de 2020 cada uno 300 mil pesos para recibir cuatro mil 500 pesos de intereses mensualmente. “Nosotros teníamos un dinerito guardado y nos animamos a invertirlo. Nos dijo que nos daría 18% de interés anual. Todavía la semana pasada el administrador nos entregó los intereses, pero no esperábamos esto”.

Su hijo había comenzado en 2017 con la inversión de la renta de una casa. Con los intereses presuntamente había estado pagándola; sin embargo al final quedó debiéndole 2.5 millones de pesos.

“El señor nos envolvió. Llegaba con guaruras y pues confiamos y confiamos en él. Estamos nosotros por ir con un abogado”, dijo.

Le dejan de contestar

Julián comenzó invirtiendo medio millón de pesos en enero del 2021, como vio que Luis Oswaldo le pagaba puntual el 1.5% de la inversión mes a mes, en marzo ingresó otros 750 mil pesos. Seis meses después, al término del último contrato, decidió hacer su inversión más fuerte: entregó un millón 800 mil pesos, y nuevamente en marzo de este año metió 240 millones más.

“Llegué con él por medio de una hermana que ya tenía tres años con su dinero invertido, yo la acompañaba a renovar sus contratos y por la estructura que tenía en cuanto a oficinas y otras propiedades, se me hizo seguro”, contó. Así empezó su inversión recibiendo puntual su pago, hasta que en mayo pasado Luis Oswaldo dejó de entregarle lo acordado.

Lugares seguros para invertir

En el mercado accionario es donde los resultados de las empresas son generalmente buenos. Esa una opción para la gente que va a invertir a largo plazo y tiene tolerancia al riesgo.

Otra posibilidad son los bonos gubernamentales o pagarés bancarios que pagan tasas arriba de la inflación.

Para el que tolera riesgos la mejor inversión es el mercado accionario, de lo contrario, la opción son los bonos gubernamentales y pagarés bancarios.

Entre las dos opciones anteriores está la inversión en los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras).