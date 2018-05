Fracasa convocatoria al titular de Comisión de Búsqueda de Personas

Este lunes se declaró desierta la convocatoria para seleccionar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, confirmó la Secretaría General de Gobierno. La razón fue que durante la etapa de las entrevistas de los aspirantes las organizaciones de la sociedad civil no estuvieron invitadas, por lo que se inconfomaron y se decidió repetir el proceso.



"En la primera fase no participaron como tal, se les invitó hasta la revisión del documento, no a la entrevista, en la revisión de los expedientes, y dijeron que querían conocer (a los candidatos). Ah, pues vamos abriendo otra convocatoria para que vaya muy fortalecida la presencia porque el comisionado tiene que tener mucha vinculación con la sociedad", explicó el secretario, Roberto López.



El pasado 24 de abril se publicó en el Periódico Oficial el decreto para crear la Comisión de Búsqueda, instancia que fortalecerá la Fiscalía de Desaparecidos con labores de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades.



El comisionado se elegiría mediante un procedimiento de evaluación que incluye a los colectivos de familiares de desaparecidos.



"Se concluyó que no existen las condiciones y circunstancias adecuadas para hacer llegar al Gobernador la propuesta de quien debiera ocupar el cargo", informó la Secretaría General.

