Foro Plural apuesta por constituirse como plataforma política

Con el objetivo de constituirse como un espacio de análisis y discusión, para generar las mejores propuestas en busca de atender las problemáticas sociales de Jalisco, este martes el Foro Plural Jalisco dio a conocer su apuesta por constituirse como una plataforma política de cara a las elecciones del 2024.

Pero más allá de ser el espacio de deliberación en busca de influir “de manera positiva en la solución de las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”, ahora apuestan por la elaboración de propuestas desde una plataforma electoral, figura de participación establecida y reconocida por el Instituto Nacional Electoral como un mecanismo para demostrar que una agrupación identifica las problemáticas que afectan al País o a una entidad, y que puede presentar propuestas para resolverlas.

Cecilia Carreón, coordinadora de la plataforma, señaló que se tienen identificados cinco ejes de acción en este sentido: Estado de Derecho, Seguridad y Justicia; Cultura Política, Civismo y Procesos Democráticos; Cohesión Social, Vida Digna, Equidad de Género, Salud, Educación y Cultura; Impulso Económico, Movilidad, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Regional, y Promoción de la Juventud.

A la plataforma, dijo la coordinadora, se invita a la sociedad civil a participar de ella y con ella, con el objetivo de que “deje de ser espectadora y se convierta en protagonista de la vida pública”.“Es evidente que el dinero no nos alcanza, que necesitamos ganar más, está claro que tenemos miedo, que los delincuentes están por todos lados y Morena simplemente los abraza. Está prohibido enfermarse, no hay calidad ni cobertura en salud".

"La educación es el futuro", prosiguió, "y la están destruyendo, están devastando el entorno natural. El campo no es sustentable y no produce y no hay puntual responsabilidad de los jóvenes como agentes de cambio con compromiso social. No están las condiciones económicas, políticas y sociales de las mujeres para que se conviertan en el auténtico motor de la comunidad. Urge atenuar los graves problemas en las zonas urbanas, hace falta impulso al desarrollo regional”, destacó Salvador Cosío, integrante del foro plural respecto de los ejes de acción.

Dijo, los ejes de acción de la plataforma han sido cumplidos y abordados en los distintos foros con especialistas impulsados por Foro Plural, sin embargo, se ampliarán las discusiones con un evento especial por cada uno de ellos. “El planteamiento es muy claro, las propuestas son contundentes, tienen que ver con garantizar un ingreso básico de dos salarios mínimos, la deducción fiscal para quienes paguen salarios arriba de los límites, apoyo suficiente a emprendedores, el regreso del seguro popular y la cobertura plena en salud”, dijo respecto de las propuestas que impulsará la plataforma.

También se encuentran el financiamiento para el sector agropecuario, retomar prácticas sustentables de producción en el campo, el respaldo a docentes en capacitación, regreso de las escuelas de tiempo completo, guarderías con enfoque de educación inicial, una procuración de la justicia completa, eficaz y eficiente que garantice paz social, y garantías pata el desarrollo, un enfoque especial para recuperar el entorno natural, entre otras.

La plataforma, indicó, se constituirá también como un agente observador de la elección de la figura que será la persona candidata a la gubernatura de Jalisco, cuidando los procesos electorales y apostando a un estricto apego a la ley.“Con esta plataforma habremos de plantear un proceso, un método ideal para Jalisco tenga un candidato emergido de la sociedad civil, y plantear lo que queremos para nuestro Estado. Daremos a conocer una propuesta de método como hoy hemos dado a conocer esta plataforma con el enfoque local, y daremos a conocer lo que palpemos, de quienes son las figuras idóneas para los partidos, pero sobre todo para la sociedad, que así como fue México impulsora, también en Jalisco vamos a trabajar para que sea la gente la que decida quién sea el próximo gobernador o gobernadora de Jalisco”, destacó Cosío Gaona, integrante del Foro Plural, respecto de la figura quien podría ser la candidata por la gubernatura estatal.

Por su parte, Emilio González Márquez, ex gobernador e integrante de Foro Plural y de la plataforma, señaló que para constituir este espacio se preguntó a la ciudadanía sobre cómo ha actuado Morena en el gobierno, teniendo como respuesta que si bien se tenía esperanza, hoy no se han tenido resultados tangibles, y que, por el contrario, “vamos mal porque Morena destruye las instituciones, destruye y divide”.“Por primera vez en la historia tenemos un presidente que no gobierna para todas y todos los mexicanos, que no hace llamados a la unidad, sino que se goza que gobierna solo para una parte. Morena es una secta que destruye y divide”, dijo González Márquez respecto del ejercicio que impulsó la plataforma.

En el evento de presentación de esta plataforma también estuvieron presentes Isabella Calderón, joven integrante del Foro Plural; la doctora Idolina Cosío Gaona, y Erick Brandon Palacios.

FS