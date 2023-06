El Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco pidió al Congreso del Estado y la Dirección de Profesiones del Estado acatar el fallo de la autoridad y eliminar la certificación profesional “voluntaria” y la tramitación de una cédula temporal de profesionista porque no tiene las facultades y la única autoridad que puede certificar es la Secretaría de Educación Pública.

“La Dirección de Profesiones del Estado no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún facultad, no tiene ningún Registro Oficial o un plan de estudios porque no está autorizado, es simplemente una autoridad administrativa”, dijo José Luis Tello Ramírez, secretario y coordinador del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

El representante calificó de anticonstitucional esta certificación y pidió a la autoridad administrativa el respeto a los derechos fundamentales y el libre ejercicio de la profesión. “La Dirección de Profesiones del Estado no tiene facultades, no tiene plan de estudios y no está autorizado por la SEP para llevar a cabo esa certificación y en todo caso las únicas que pueden hacerlo son las universidades que pueden certificar el plan de estudios en licenciatura, medicina, arquitectura, pero no la Dirección de Profesiones del Estado”, añadió.

Dijo que no se vale sorprender a los estudiantes con un cobro de un documento que no es necesario porque ya se tiene uno expedido por la Secretaría de Educación Pública. Othón Ricardo Hernández, abogado, explicó que se interpusieron dos recursos que aún se encuentran pendientes uno por incumplimiento a la sentencia de amparo y otro por repetición del acto reclamado.

“Lo que sigue es que la autoridad rinda su informe para que el colegiado correspondiente revise para ver si hay un incumplimiento y ahora sí vuelva a requerir al Congreso para que vuelva a legislar y ahora se va a derogar toda la ley”, detalló.

FS