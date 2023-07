Emilio González Márquez, miembro fundador del FPJ, detalló que al seno del Foro se han propuesto estudiar los perfiles de los seis aspirantes para presentarlos a los integrantes del Foro, a fin de analizar las conveniencias, debatir las posibilidades de triunfo, y con base en ello el 5 de agosto estar en condiciones de definir después de un debate y a través de una elección quién deba ser él o la responsable de la construcción de este Frente.

“Los tiempos están adelantados 12 y 6 siguen siendo muchos y nos parece que nos corresponde la decisión de impulsar a una persona para la construcción de este Frente y con esto motivar, invitar a ciudadanos, y a otras organizaciones para que vayamos tomando esa decisión. No competimos contra partidos ordinarios, competimos contra un gobierno y contra un político que se ha constituido como jefe de secta al no querer ser presidente de México”, subrayó el ex gobernador de Jalisco, quien sostuvo seguirán insistiendo para que Movimiento Ciudadano sea parte de este proceso de cambio y se sume a construir un gran frente del que ya forman parte PRI, PAN, y PRD.

González Márquez, recordó que en el Foro Plural Jalisco se han propuesto ser instrumentos de cambio y desde el principio han pugnado por definir de manera conjunta con los ciudadanos el rumbo que debe tomar el país.

Por cierto, cabe mencionar que Salvador Cosío, a nombre de los integrantes del foro se congratuló de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera luz verde al Frente opositor para continuar con su proceso de elección, al considerar que si bien es perfectible, está enmarcado en una figura institucional y cuenta con un registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de manera que no constituye alguna ilegalidad como en todo caso sí incurre el partido Morena y sus aliados que se manejan al margen de la ley “con una clara y crasa campaña anticipada”.

Por último, la Coordinadora del FPJ, Cecilia Carreón, se congratuló de que el Foro Plural Jalisco ha crecido de manera exponencial, tras recordar que se presentó apenas el 15 de diciembre pasado con 17 miembros fundadores y al día de hoy ya suman 97 integrantes, destacando que cada uno de ellos tiene incidencia en diversos sectores de la sociedad de los cuales forman parte o presiden.

El objetivo, indicó, es continuar expandiéndose con un claro balance en relación a género, generación, diversidad ideológica y actividad socio-productiva.

MF