Formalizan propuesta para eliminar el Instituto de las Mujeres y otros OPDs

El Congreso del Estado dio entrada a un paquete de iniciativas del gobernador en las que plantea extinguir el Organismo Público Descentralizado (OPD) del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y del Instituto Jalisciense de asistencia Social (IJAS).

"No ha funcionado el Instituto de las Mujeres como se pretende en el papel"

Tras formalizarse la iniciativa sobre el IJM, integrantes de la bancada de mujeres, conformada por diputadas de todos los partidos, solicitaron participar en su revisión y que se involucre a la Comisión de Igualdad de Género para que se dictamine. Requirieron que la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva les presente los detalles del nuevo mecanismo de atención a las mujeres. La priista, Sofía Berenice García Mosqueda, planteó la realización de mesas de trabajo para analizar los motivos del porqué la extinción del IJM. Las diputadas evadieron fijar una postura a favor o en contra de los cambios hasta tener la propuesta.

"Cada una como fracción tenemos una postura, pero como bancada se necesita que tengan muy en claro lo que está sucediendo y que nos den ese espacio para el análisis de la propuesta", comentó García Mosqueda.

Al respecto la emecista, Mirza Flores Gómez, negó que se intente mayoritear para aprobar la reforma, argumentó que el planteamiento es extinguir un Organismo Público Descentralizado, pero no las funciones de atención a las mujeres. La diputada emecista cuestionó el funcionamiento que tuvo el Instituto durante las administraciones que operó.

"No ha funcionado el Instituto de las Mujeres como se pretende en el papel, de nada nos sirve a las mujeres en el estado de Jalisco tener en papel un instituto que no tiene recursos, que no tiene poder para transversalizar políticas públicas en todas las secretarías, que no tiene personal calificado ni suficiente. Vamos viendo las condiciones reales de las mujeres en el estado y contestemos si ha resultado, si ha servido el Instituto para frenar los problemas de discriminación o desigualdad", planteó.

El gobierno del estado también turnó una propuesta para suprimir el Patronato de las Fiestas de Octubre y crear el Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Estatal de Entretenimiento. En otra iniciativa se plantea crear la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado y el Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Todas las propuestas se turnaron a comisiones legislativas para su dictaminación.

JM