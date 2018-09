Fiscalía ya cuenta con más de 800 criptas para inhumar cuerpos no identificados

A través de convenios con los municipios de Guadalajara y El Salto, la Fiscalía General del Estado ya consiguió más de 800 espacios para inhumar los alrededor de 444 cadáveres sin identificar que se encontraban en dos cajas de tráileres refrigeradas y en las cámaras frigoríficas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), informó la encargada del Despacho del Fiscal General, Marisela Gómez Cobos. "En los dos municipios tenemos entre 800 y 900 fosas, El Salto y Guadalajara".



Además de estas dos demarcaciones, Gómez indicó que también se entró en diálogo con el resto de municipios metropolitanos para que encuentren en sus respectivos cementerios municipales más espacios en caso de ser necesarios. "En este momento todos los municipios tienen disponibilidad, se está trabajando, se están haciendo trámites para poder dar una respuesta inmediata".





La noche de este sábado se concluyó con la inhumación de los primeros 21 cadáveres en las instalaciones del el Panteón Guadalajara, y para este lunes se espera proceder a inhumar más, aunque no precisó la cantidad aún.



La encargada del despacho del fiscal aclaró que todos los cuerpos que van a ser inhumados ya cuentan con sus placas de identificación, con sus muestras genéticas procesadas, toma de huellas dactilares, fotos y registro odontológico.



"Todos se cotejan, no podemos hacer la inhumación si no tenemos su expediente completo, tenemos nosotros que tener los cinco pasos que tiene que contener la carpeta (de investigación) de toda persona que no han sido identificada, previa autorización del Ministerio Público"



Además se depositan en el cementerio en féretros; en otros estados, como Colima, Michoacán o Baja California, los cuerpos son inhumados en bolsas forenses.



Actualmente decenas de personas han acudido a las instalaciones del IJCF para buscar identificar a alguno de los cuerpos al revisar fotografías, tatuajes, muestras de ropa y demás, sin embargo, al momento solamente se ha identificado a una persona el pasado domingo. Fueron sus familiares los que lo reconocieron por las fotografías por lo que ya se les entregó.





La Fiscalía además ya tramita en Tlaquepaque la construcción de la cámara de refrigeración para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que tendrá una capacidad para 300 cuerpos, aunque aún no saben para cuándo podrá estar concluida.



Además se busca a contratación de un nuevo camión para poder trasladar los restos en féretros a los distintos panteones para inhumarlos.

