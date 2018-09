Familiares de desaparecidos supervisarán identificación de cuerpos

Miembros de colectivos de familiares de personas desaparecidas realizarán la supervisión del proceso que llevarán a cabo las autoridades para identificar y clasificar los cuerpos que permanecen en dos cajas de tráiler, gracias a que forman parte de la Comisión de Inhumación, cuya formación se anunció este jueves y la cual comenzó a sesionar el sábado. Así lo dijo Guadalupe Aguilar, representante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej).



Aguilar calificó de manera positiva la primera sesión de la comisión, en la cual dijo que se pudo ver una buena disposición tanto de las dependencias de Derechos Humanos como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para registrar, clasificar y finalmente inhumar los restos humanos que permanecen resguardadas en las cajas de dos tráileres en las instalaciones del IJCF.



La Comisión ya realizó la inhumación de 19 cuerpos en el Panteón Guadalajara, sitio en donde el Gobierno de Jalisco se hizo con 400 gavetas.





También afirmó que desde el viernes han llegado a Jalisco familiares de personas desaparecidas de otros puntos del país, como el Estado de México, Sinaloa y Nayarit, quienes buscan saber si sus seres queridos se encuentran entre los cuerpos en resguardo del IJCF y acudieron al plantón que se instaló frente a sus instalaciones desde el viernes.



Aguilar comentó que a los familiares de fuera del Estado se les había solicitado que vinieran poco a poco a Jalisco para realizar el proceso de identificación "con el cuidado y la delicadeza necesarios", pero que, debido a que la magnitud de la situación, acudieron muchas personas.



Informó que la Fiscalía del Estado ya les dio acceso a los colectivos al álbum de fotos de personas no identificadas que tenía en su poder y que sería útil a los familiares para la identificación de los cuerpos.



La miembro de Fundej también dejó en claro que no se necesita formar parte de un colectivo para solicitar acudir a las instalaciones forenses para tratar de localizar a un familiar e invitó a familiares que no estén afiliados a ninguna organización a acercarse a las autoridades.

